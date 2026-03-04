Lucjusz Nadbereżny, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, Anna Krupka, Jakub Banaszek i Jarosław Margielski - to politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy są wymieniani jako potencjalni kandydaci PiS na premiera, jeśli prawica wygrałaby wybory parlamentarne w 2027 roku. Kim są politycy? Co o nich wiemy? Z jakich wypowiedzi zasłynęli? Kogo w sercu, a więc "in pectore", jak określił, ma Jarosław Kaczyński?

W najbliższą sobotę w Krakowie poznamy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera.

Choć prezes Jarosław Kaczyński nie zdradził, o kim myśli, poza tym, że nazwisko ma już w sercu, a więc "in pectore", istnieje lista potencjalnych nazwisk, o których mówi się w szeregach PiS.

7 marca kandydat na premiera, w maju progam PiS na wybory

Choć wybory parlamentarne dopiero za rok, Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do rozpoczęcia kampanii wyborczej. Nazwisko kandydata PiS na premiera, wybranego przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ma być ogłoszone w sobotę 7 marca w hali "Sokół" w Krakowie, gdzie zjednoczona prawica organizuje konwencję. Potwierdził to rzecznik PiS Rafał Bochenek w Telewizji Republika. Mówił o tym także poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk w Polskim Radiu 24. Wydarzenie w Krakowie ma zapoczątkować kampanię wyborczą.

Hala "Sokół" jest dla Prawa i Sprawiedliwości miejscem symbolicznym. To tu dochodziło do ważnych spotkań politycznych, konwencji i zjazdów PiS. Andrzej Duda będzie naszym kandydatem na prezydenta - ogłosił tam Jarosław Kaczyński w 2014 roku. Z kolei w 2024 roku ogłosił, że kandydatem "popieranym przez PiS" jest Karol Nawrocki. 7 marca mamy poznać nazwisko kandydata na premiera. Prezes Kaczyński zapowiedział, że ma to być osoba "z młodszego pokolenia" - poniżej 50. roku życia. Oto lista potencjalnych nazwisk.

38-letni Tobiasz Bocheński

Tobiasz Bocheński urodził się 15 grudnia 1987 roku w Łodzi. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie również uzyskał doktorat z historii doktryn polityczno-prawnych. Pracował jako asstent, doradca i dyrektor biura Zbigniewa Raua, gdy ten był wojewodą łódzkim. Później zastąpił go na tym stanowisku. Kolejno - do grudnia 2023 roku - Bocheński był wojewodą mazowieckim. W 2024 roku został natomiast kandydatem PiS na prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych. Urząd po raz kolejny objął wtedy jednak Rafał Trzaskowski. Tobiasz Bocheński został potem wybrany do Parlamentu Europejskiego X kadencji, a czerwcu 2025 roku - podczas kongresu PiS - został wybrany na stanowisko wiceprezesa partii. Polityk ma żonę Elżbietę, którą poślubił w 2020 roku.

40-letni Lucjusz Nadbereżny

Lucjusz Nadbereżny urodzony 21 maja 1985 w Stalowej Woli od 2014 roku jest prezydentem tego miasta. W 2018 i 2024 roku otrzymał reelekcję. Działalność samorządową rozpoczął natomiast w 2006 roku, kiedy jako najmłodszy wówczas w historii miasta Radny Rady Miejskiej, łączył funkcje samorządowe oraz kierownicze, w administracji publicznej. Jak sam o sobie pisze - "prywatnie szczęśliwy mąż Aleksandry i ojciec Miłosza, Gabriela i Anastazji". Ostatnio zasłynął z wystąpienia krytycznie odnoszącego się do programu dozbrajania SAFE, w ramach którego do Huty Stalowa Wola ma trafić 20 mld zł z tych unijnych pieniędzy. Nie pozwalam na to, aby grać Stalową Wolą, aby wykorzystywać do cynicznej gry jakiegokolwiek szantażu naszego miasta i Huty Stalowa Wola (...) - mówił Nadbereżny. Na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał także - odnosząc się do filmiku premiera Donalda Tuska z wizyty w hucie: "Wartość potencjalnych zamówień dla Huty Stalowa Wola to nie 20 miliardów złotych. To kwota wygodna w krótkiej internetowej rolce. Rzeczywista skala, jeśli myślimy poważnie o bezpieczeństwie i przemyśle, zaczyna się od 60 miliardów i sięga znacznie wyżej".

44-letnia Anna Krupka

Anna Krupka urodzona 30 października 1981 roku w Warszawie jest nazywana "aniołkiem Kaczyńskiego", ponieważ zawsze, gdy prezes Kaczyński kroczy po sejmowych korytarzach, jest tuż za nim. Jest jedną z czołowych postaci Prawa i Sprawiedliwości, pełni funkcję wiceprezes partii, a także prezes świętokrzyskiego PiS. Z zawodu jest socjolożką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2008 roku, a następnie studia podyplomowe z marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej. W dużej polityce pierwsze kroki stawiała jako etatowy pracownik PiS i redaktor naczelna partyjnego serwisu internetowego. Pod kątem internetowym zajmowała się kampanią prezydencką Andrzeja Dudy. Pełniła m.in. urząd wiceminister sportu, a zasłynęła m.in. z wypowiedzi, że trzeba uchronić Polskę od "hordy migrantów", a także że "program SAFE to odebranie Polsce możliwości decydowania o własnych zbrojeniach, a my nie potrzebujemy pożyczki z Brukseli (...)". Niewiele wiadomo natomiast o jej życiu prywatnym i sytuacji rodzinnej.

34-letni Jakub Banaszek

Jakub Banaszek urodził się 24 czerwca 1991 roku w Chełmie i jest prezydentem tego miasta od 2018 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne oraz studia podyplomowe z prawa medycznego na tej uczelni. Jest także absolwenem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2014 i 2015 roku był asystentem posła Jarosława Gowina, a w latach 2014–2018 radnym dzielnicy warszwskiej dzielnicy Ochota. Od 12 grudnia 2025 jest doradcą społecznym prezydenta Karola Nawrockiego.

38-letni Jarosław Margielski

Jarosław Margielski urodził się 28 września 1987 w Otwocku. Od 2018 roku jest prezydentem tego miasta, z którym jego rodzina jest związana od pokoleń. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami; podjął również studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. W grudniu 2025 powołany na doradcę społecznego prezydenta Karola Nawrockiego. Sam o sobie pisze: "W Otwocku poznałem także swoją przyszłą Żonę Joannę, z którą dziś wspólnie wychowujemy nasze wspaniałe dzieci: syna Aleksandra oraz córkę Ritę. Prywatnie? W wolnym czasie, którego mam jak na lekarstwo, staram się odpoczywać grając w piłkę nożną, uprawiając sporty wodne (wake), zimowe (snowboard) i strzeleckie, boksując, zbierając grzyby i wędkując, ale też: ucząc się oraz spędzając czas z najbliższymi. Interesuje mnie nauka, historia, nowinki techniczne i inżynierskie".

48-letni Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek, z pewnością najbardziej znany polityk wśród potencjalnych kandydatów PiS na premiera, urodził się 11 czerwca 1977 roku w Kole. Poseł PiS, profesor na KUL, był ministrem edukacji i nauki 19 października 2020 roku. Wcześniej natomiast był wojewodą lubelskim. Ma żonę Katarzynę oraz dwójkę dzieci: Julię i Mateusza. W wolnym czasie - jak sam pisze - zajmuje się ogrodem i czyta książki. Zasłynął z takich wypowiedzi, jak m.in. "Aborcja jest zabójstwem", "Edukatorzy seksualni odpowiedzialni za próby samobójcze dzieci", "Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją", "Uderzenie w rodzinę to jest uderzenie w kobietę i od tego jest feminizm".