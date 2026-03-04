​Amerykańscy żołnierze wspierają ekwadorskie siły specjalne w operacjach wymierzonych w przestępczość narkotykową. Wspólne działania mają na celu ograniczenie wpływów karteli, które zostały uznane za organizacje terrorystyczne.

Amerykańscy żołnierze wspierają ekwadorskie siły specjalne w operacjach wymierzonych w przestępczość narkotykową / @Southcom (X) /

Stany Zjednoczone i Ekwador prowadzą wspólne operacje wojskowe przeciwko kartelom narkotykowym.

Jaka jest rola amerykańskich wojskowych w działaniach na terytorium Ekwadoru? Piszemy o tym w poniższym artykule.

O szeroko zakrojonych operacjach wojskowych wymierzonych w kartele narkotykowe na terenie Ekwadoru informują amerykańskie media, ale komunikat w tej sprawie wydało też Dowództwo Południowe Stanów Zjednoczonych (SOUTHCOM).

"3 marca siły zbrojne Ekwadoru i Stanów Zjednoczonych rozpoczęły operacje przeciwko organizacjom terrorystycznym w Ekwadorze. Operacje te są mocnym przykładem zaangażowania partnerów w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w zwalczanie plagi narkoterroryzmu" - czytamy we wpisie na platformie X.

"Razem podejmujemy zdecydowane działania, aby stawić czoła narkoterrorystom, którzy od dawna sieją terror, przemoc i korupcję wśród obywateli całego regionu" - dodano.

Do wpisu dołączono nagranie, na którym widać śmigłowiec ewakuujący żołnierzy z miejsca operacji. Cytowany przez dziennik "New York Times" przedstawiciel amerykańskich władz przyznał jednak, że "nie było jasne, jaki był dokładny cel misji ani czy zakończyła się ona sukcesem".