140 cudzoziemców na terenie całej Polski zatrzymała we wspólnej akcji policja i straż graniczna. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 1800 kontroli legalności pobytu, wszczynając 130 postępowań o zobowiązanie do powrotu.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Jak przekazała straż graniczna, wśród zatrzymanych ponad 110 osób przebywało w Polsce nielegalnie, a ponad 20 zatrzymano ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. W działaniach, które odbyły się 2 i 3 marca, uczestniczyło ponad 700 funkcjonariuszy SG oraz blisko 26,5 tysiąca policjantów z całego kraju. W przygotowaniach brały udział m.in. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralne Biuro Śledcze Policji.