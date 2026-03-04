To czwarta ogólnopolska akcja tego typu, ale pierwsza w tym roku. Policja poinformowała, że zatrzymano łącznie 1944 osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia, w tym 147 obcokrajowców. Najwięcej z nich stanowili obywatele Ukrainy (91), Gruzji (14), Białorusi (8), Mołdawii (3), Rosji (2) oraz 29 osób z innych krajów.

Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Brazylii poszukiwany za rozbój oraz obywatelka Białorusi podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się internetowymi wyłudzeniami. W województwie podlaskim zatrzymano Kolumbijczyka przebywającego nielegalnie w Polsce. Policja skierowała do straży granicznej 112 wniosków o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W poprzednich trzech akcjach, przeprowadzonych w lutym, czerwcu i listopadzie ubiegłego roku, zatrzymano łącznie 4766 osób, w tym 515 obcokrajowców.