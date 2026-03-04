Część personelu dyplomatycznego, która nie jest niezbędna dla funkcjonowania amerykańskiej ambasady w Nikozji, otrzymała zezwolenie od Departamentu Stanu USA na opuszczenie wyspy. Decyzja ta ma związek względami bezpieczeństwa wobec eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i atakami Iranu.
Resort dyplomacji wyraził zgodę, aby niektórzy pracownicy i członkowie ich rodzin wyjechali z Cypru ze względów bezpieczeństwa - poinformowała ambasada USA.
W nocy z niedzieli na poniedziałek ulokowana na Cyprze brytyjska baza wojskowa Akrotiri została zaatakowana przez Iran - przypomniała AFP.
Wielka Brytania zapowiedziała już wysłanie na wyspę okrętu wojennego, Francja - fregaty i środków obrony przeciwlotniczej. Dwie fregaty zapowiedziała również Grecja.
Z kolei we wtorek późnym wieczorem w bazie wylądował brytyjski samolot transportowy. Jak poinformował portal In Cyprus, prawdopodobnie przywiózł on sprzęt wojskowy, w tym zaawansowane systemy walki elektronicznej.
USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego atak na Iran. Teheran odpowiedział militarnie, atakując cele w Izraelu, bazy USA na Bliskim Wschodzie oraz cywilną infrastrukturę transportową i petrochemiczną w krajach Zatoki Perskiej.