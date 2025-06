"To jest rząd, który będzie rządził przez najbliższe dwa i pół roku" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. "Rekonstrukcja rządu w mojej ocenie będzie dość głęboka" - dodał.

Marcin Bosacki: Rekonstrukcja rządu będzie głęboka Mikołaj Poruszek / RMF FM

Bosacki: Komentariat bardziej rozchwiany niż politycy

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o środową debatę w Sejmie nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska i nieprzychylne komentarze po wystąpieniu premiera.

Szeroko pojęty komentariat, także ten, który jest dość często nam przychylny, po tych wyborach jest w stanie dużo bardziej rozchwianym niż my, politycy - mówił Marcin Bosacki.

Bardzo cenię jedną rzecz w tym przemówieniu - przyznanie, że komunikacja teraz będzie zupełnie inna - powiedział polityk. Z całą pewnością ten rząd ma dużo więcej sukcesów niż niestety udało się ich zakomunikować społeczeństwu - dodał.

Bosacki: Rekonstrukcja będzie dość głęboka

To jest rząd, który będzie rządził przez najbliższe dwa i pół roku - mówił Bosacki w RMF FM po głosowaniu nad wotum zaufania. Większość 243 posłów do 210 to jest taka, jakiej żaden wcześniejszy rząd przy wotum zaufania w Polsce nie osiągnął - podkreślił.

Latem rząd Tuska czeka przebudowa. Rekonstrukcja rządu w mojej ocenie będzie dość głęboka - powiedział.

Bosacki: Połowa Polaków niestety uwierzyła

Jak zamierzacie wygrać kolejne wybory? - pytał Marcina Bosackiego jeden ze słuchaczy RMF FM.

Zamierzamy skuteczniej przekonać ludzi, że ten rząd polepsza życie Polaków i ich bezpieczeństwo. Robiliśmy to zbyt ślamazarnie. Mówię o komunikowaniu głównie - mówił Bosacki.

Teraz będziemy to robić lepiej, bo to, że niestety co najmniej połowa Polaków uwierzyła, że np. to za naszych rządów są wpuszczani imigranci, a za PiS-u nie byli, to jest nasza porażka, bo jest dokładnie odwrotnie - zaznaczył poseł KO.

Bosacki: Nie wszystko się udało w 100 dni

Czy będzie 0-proc. VAT-u na bilety kolejowe, bo wakacje przed nami, a to był jeden z konkretów w Koalicji Obywatelskiej przed wyborami? - pytała słuchaczka RMF FM.

Mam nadzieję, że to się uda zrobić. To oczywiście zależy od tego, w jakim stanie jest budżet państwa zostawiony nam w katastrofalnym stanie - mówił Bosacki.

PiS zostawił nam tak naprawdę rekordową dziurę budżetową, tylko poukrywaną w najróżniejszych funduszach państwowych, a nie bezpośrednio w budżecie - dodał.

Owszem, nie wszystko nam się udało zrobić w 100 dni. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić do końca kadencji - powiedział.

Bosacki o wybrykach Grzegorza Brauna

Co dalej z Grzegorzem Braunem - pytał Tomasz Terlikowski. Ale mówi pan pod względem lekarskim czy politycznym - odparł Bosacki.

Niestety uważam, że tutaj kamyczek do ogródka mojego zresztą od wielu lat dobrego znajomego Szymona Hołowni, pana marszałka - zaznaczył gość RMF FM.

Straż Marszałkowska już po tym pierwszym skandalicznym występie w Sejmie prawie półtora roku temu powinna dostać jaśniejsze, twardsze wytyczne: na tego pana uważamy - powiedział.

A wtedy, kiedy popełnia się wykroczenie lub przestępstwo, straż, podobnie jak policja czy służby państwowe, ma obowiązek przeciwdziałać w czasie realnym temu przestępstwu czy wykroczeniu. A to robił wczoraj niestety znowu pan Braun w Sejmie - dodał.

