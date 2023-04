​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister edukacji Przemysław Czarnek, z którym porozmawiamy o finansowej zapaści Polskiej Akademii Nauk. Prezes PAN prof. Marek Konarzewski mówi bowiem, że w instytucji panuje "permanentna bieda".

Przemysław Czarnek / Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy też o to, czy Prawo i Sprawiedliwość zlikwiduje kartę nauczyciela i czy minister edukacji dowiedział się, o co ludzie mają do niego największe pretensje.

