Święczkowskiemu nie jest do śmiechu. Wieszczy bowiem, że aktualna władza wyprowadzi wojsko na ulice Polski. Uważam że jesteśmy blisko sytuacji kiedy w przeciągu roku, pół roku czasu może dojść do tego, że zostaną wyprowadzone siły zbrojne czy też policja na ulice, żeby próbować powstrzymać protesty społeczne - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Tomasz Terlikowski dopytywał gościa, czy to oznacza, że jego zdaniem Donald Tusk ogłosi stan wojenny.

Nie wymieniam tutaj nazwisk. Ja nie wiem, kto kieruje tą zorganizowana grupą przestępczą. Być może biorą w niej udział osoby spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej. Od tego jest postępowanie karne, od tego jest pan prokurator - przekazał, ale nie chciał doprecyzować, jakie siły ingerują w polską rzeczywistość polityczno-prawną. Każdy inteligentny człowiek może sobie na to pytanie odpowiedzieć - zaznaczył.

