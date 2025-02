Kaskadowa awaria zasilania Baltimore - taki był plan Brandona Russella. Przywódca neonazistów z Orlando na Florydzie został uznany przez federalną ławę przysięgłych w USA winnym spisku, mającego na celu uszkodzenie transformatorów w kilku podstacjach elektrycznych, obsługujących obszar Marylandu. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Baltimore, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Przemoc podsycana nienawiścią nie ma miejsca w cywilizowanym społeczeństwie. Brandon Russell przekroczył swoje prawa, wynikające z Pierwszej Poprawki (do konstytucji - przyp. red.) poprzez zorganizowanie spisku terrorystycznego, który skrzywdziłby tysiące ludzi - mówił prokurator okręgowy USA w Maryland Erek Barron.

Jak ustalił departament sprawiedliwości, Brandon Russell miał spiskować co najmniej od listopada 2022 roku do 2 lutego 2023 roku. Chciał doprowadzić do "kaskadowej awarii" zasilania Baltimore i spowodować tym chaos na tle etnicznym.

Podczas śledztwa ustalono, że Russell zamieszczał linki do ogólnodostępnych map infrastruktury, które zawierały lokalizacje stacji elektroenergetycznych. Opisywał, jak niewielka liczba ataków na stacje mogłaby spowodować ogromną awarię. Zwerbował kobietę z Maryland, Sarah Beth Clendaniel, do przeprowadzenia ataków w Baltimore i innych miejscach. Planując uszkodzenie obiektów energetycznych zaangażowanych w przesył i dystrybucję energii elektrycznej, chcieli spowodować znaczące przerwy i zakłócenia w regionalnej sieci energetycznej Baltimore.

Clendaniel stwierdziła, że jeśli zaatakują kilka stacji tego samego dnia, "całkowicie zniszczą to miasto". Dodała również, że "prawdopodobnie trwale całkowicie zrównalibyśmy to miasto z ziemią, gdybyśmy mogli to zrobić skutecznie".

29-letni Russell jest współzałożycielem neonazistowskiej Atomwaffen Division. Chciał, aby zaplanowany atak doprowadził do powstania białego państwa etnicznego.

UPI podała, że gdyby Russell przeprowadził atak, mógłby spowodować szkody o wartości ponad 75 mln dolarów. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wyrok ma usłyszeć 17 czerwca.

Wcześniej odsiedział on cztery lata w więzieniu federalnym za naruszenia przepisów dotyczących materiałów wybuchowych.