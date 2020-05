"Prezydent Warszawy wtedy, kiedy nie jest w Warszawie, jest na urlopie. Spotyka się ze swoimi sympatykami. Bardzo mnie cieszy, że tych sympatyków jest coraz więcej" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska pytana o ostatnią aktywność Rafała Trzaskowskiego i wizyty m.in. w Szczecinie i Koszalinie. "Nie zbieramy jeszcze podpisów. Nie podpisałam się pod żadną listą. Czekam na datę wyborów. Jest tak, że bardzo dużo osób chce te podpisy zbierać" - zapewniła, odnosząc się do pojawiających się informacji o przedwczesnym zbieraniu podpisów pod kandydaturą Trzaskowskiego.

Pomaska o wizytach Trzaskowskiego poza Warszawą: Jest na urlopie. Nie zbieramy podpisów Michał Dukaczewski /RMF FM

Małgorzata Kidawa-Błońska jest jednym z liderów Platformy Obywatelskiej. Jest aktywna politycznie. Zapłaciła cenę za to, że walczyła o wolne i uczciwe wybory - mówiła w RMF FM Agnieszka Pomaska. Zawsze w politycy trzeba wiedzieć, jaki jest etap i do tego etapu się dostosować. Polityka to jest gra zespołowa. To jest konieczność pracy w drużynie. Małgorzata Kidawa-Błońska i Rafał Trzaskowski pokazali, że dla nich ta drużyna jest najważniejsza. Na końcu jest zawsze jakiś cel. Dzisiaj tym celem jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Widać, że drużynowa zmiana przynosi efekty - dodała.

Dla mnie nie do zaakceptowania jest to, że konstytucyjny minister pokazuje, że ma 1000 złotych - mówiła Agnieszka Pomaska w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM. Posłanka PO odniosła się w ten sposób do oświadczenia majątkowego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. On roweru nie mógłby sobie kupić. Musiałby wziąć kredyt. To jest niepoważne - krytykowała polityka PiS, zarzucając mu, że zdecydował się na rozdzielność majątkową z małżonką, by ukryć rzeczywisty majątek. Nie mam rozdzielności majątkowej, ale zastanowię się chyba nad tym, bo (...) wiele osób w Polsce nie widzi z tym problemu - żartowała.