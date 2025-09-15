"Podnosimy się z kolan. To musi być proces powolny" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka-Zdroju. Rok temu miasto zostało mocno zniszczone przez powódź. "Do podnoszenia z kolan trzeba podchodzić metodycznie. Musimy założyć plan działania i go pomału, skutecznie realizować. Osoby, które za szybko przystąpiły do renowacji nieruchomości, muszą ją powtarzać" - zwracał uwagę.

Dzisiaj miałem nieprzespaną noc. Rok od powodzi spowodował, że kłębowisko myśli towarzyszyło mi przez całą noc - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki. Kiedy zaczyna intensywniej padać, traumy wracają - zauważył.

Tomasz Terlikowski dopytywał swojego gościa o to, czy wszyscy mieszkańcy miasta wrócili już do swoich domów.

Mamy osoby, które jeszcze pozostają w hotelach. Mamy też osoby, które pozostają u rodzin, u znajomych - powiedział burmistrz Lądka-Zdroju.

Jeśli chodzi o naszych mieszkańców, którzy są w miejscu ewakuacji, w którym byli zaraz po powodzi, to jest około 20 osób - sprecyzował Tomasz Nowicki.

"Nie chcemy rzutu pieniędzy"

Czy mieszkańcy innych regionów cały czas pamiętają o powodzianach z Lądka-Zdroju i wspierają ich? Czy nie zapomnieli o nich także rządzący?

Pomoc finansowa jest cały czas uruchamiana - zapewnił burmistrz Lądka-Zdroju w RMF FM. Apelowałem, żeby o nas nie zapominać z jednego prostego względu - proces administracyjny jest nieubłagany. Transparentność wydatkowania środków publicznych musi być zachowana, w związku z czym wiedzieliśmy, że to będzie rozciągnięte w czasie - wyjaśnił.

Dla nas dawkowanie środków niczym kroplówka jest ważne. Nie chcemy rzutu pieniędzy. Chcemy, żeby one przychodziły transzami - dodał Tomasz Nowicki.

"Turyści nas nie zostawili"

Lądek-Zdrój i jego okolice to tereny, które przed powodzią żyły w dużej mierze z turystyki. Jak wygląda sytuacja tej branży rok po przejściu wielkiej wody?

Kuracjusze byli już parę miesięcy po powodzi - wspominał burmistrz w RMF FM. Turyści zaczęli do nas wracać. Ten sezon turystyczny oczywiście był gorszy niż poprzednio - zauważył.

Festiwal Tańca, Festiwal Biegów Górskich, Festiwal Górski - to morze turystów, którzy do nas dotarli - wyliczał Tomasz Nowicki.

To powód do dumy dla nas, że nadal jesteśmy atrakcyjni. To też powód do ogromnych podziękowań dla turystów, którzy nas nie zostawili - podsumował gość Tomasza Terlikowskiego.

