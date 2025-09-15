We wrześniu 2024 roku wielka woda zalała miasta w południowo-zachodniej Polsce. Żywioł zniszczył domy, drogi, ale przede wszystkim odebrał mieszkańcom zalanych terenów poczucie bezpieczeństwa. Dziś mija rok od tych wydarzeń, jednak ślady powodzi wciąż są widoczne. Jak wygląda odbudowa zniszczonych miejscowości, czy mieszkańcy patrzą już w przyszłość z optymizmem?

Powódź 2024 / PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Wszystko zaczęło się 13 września 2024 roku. Intensywne opady deszczu, wywołane przez sztorm Boris, zamieniły spokojne rzeki w rwące potoki.

Najbardziej ucierpiały Kłodzko, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Głuchołazy, Prudnik, Nysa, Bystrzyca Kłodzka, Szprotawa i Lewin Brzeski. 15 września pękła tama w Stroniu Śląskim - fala powodziowa była czterokrotnie większa od zakładanej. Premier Donald Tusk ogłosił stan klęski żywiołowej, zamknięto szkoły i urzędy. Dla wielu mieszkańców to był początek najtrudniejszego rozdziału w życiu.

Dziś wracamy do miejsc, które rok temu walczyły z żywiołem, by pokazać, jak wygląda życie po powodzi.

Usłyszycie historie ludzi, którzy stracili wszystko, ale się nie poddali. Poznacie relacje naszych reporterów i rozmowy z tymi, którzy każdego dnia odbudowują południowo-zachodnią Polskę - cegła po cegle, nadzieja po nadziei.