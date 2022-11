"Oświadczenia polskich mediów i urzędników w sprawie domniemanego upadku rosyjskich rakiet na terytorium Polski to celowa prowokacja w celu eskalacji" - pisze rosyjskie ministerstwo obrony. Czy winę za eksplozję w Przewodowie na Lubelszczyźnie ponoszą Rosjanie, a jeśli tak, to jaka będzie odpowiedź Polski i NATO? O to w Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego.