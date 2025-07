Jak dbać o pamięć o Powstaniu Warszawskim? Czy noszenie opasek powstańczych to hołd dla walczących w zrywie? Jakie jest przesłanie tegorocznych obchodów walk sprzed 81 lat? Między innymi o to Piotr Salak zapyta Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszamy!

Wideo youtube

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00. Do walki w stolicy przystąpiło 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

