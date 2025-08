Dzisiejsze obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wiążą się ze zmianami w ruchu. "Do miejsc uroczystości najlepiej dojechać komunikacją publiczną" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. O godz. 17:00, czyli o Godzinie "W", stolica zatrzyma się na minutę, by mógł rozbrzmieć dźwięk syren. Stanie m.in. metro. Listę utrudnień, zmienione trasy autobusów i tramwajów oraz zamkniętych ulic w piątek, 1 sierpnia 2025, znajdziecie poniżej.

Obchody Powstania Warszawskiego 2025: Jak dojechać na uroczystości? Zmiany w komunikacji miejskiej / Paweł Supernak / PAP

O 17:00 na minutę zatrzymają się autobusy, tramwaje i metro

Dziś 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 - czyli o Godzinie "W" - motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów zatrzymają pojazdy na minutę. Do zatrzymania pociągów na około minutę, z zachowaniem bezpieczeństwa, zobowiązani są także maszyniści metra.

Na godzinę 17.00 zaplanowano zgromadzenia publiczne i przemarsze. Uczestnicy jednego z nich przejdą:

Alejami Jerozolimskimi,

przez rondo de Gaulle’a,

Nowym Światem,

Krakowskim Przedmieściem,

Miodową,

placem Krasińskich.

Zmiany w kurowaniu komunikacji miejskiej i zamknięte ulice 1 sierpnia 2025

W czasie wydarzenia innymi trasami będą kursowały autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2. W razie zablokowania torowiska na rondzie Dmowskiego na objazdy zostaną skierowane także tramwaje linii: 7, 9, 16, 22 i 25.

W związku z koncertem „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki” od godziny 17.00 do końca dnia będzie zamknięty plac Piłsudskiego i ulice: Królewska (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Ossolińskich, Focha, Moliera i Wierzbowa.

Objazdami pojadą autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44. Autobusy linii 106 ominą utrudnienia ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską w stronę Ostroroga oraz al. Jana Pawła II i Świętokrzyską w kierunku Mariensztatu. Autobusy linii 111 zostaną skierowane na trasę Świętokrzyska – Marszałkowska w stronę Esperanto i Marszałkowska – Al. Jerozolimskie w kierunku Gocławia. Autobusy linii 116, 180 i 503 ominą utrudnienia ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską i Senatorską w kierunku Chomiczówki i Konwiktorskiej, a w drodze powrotnej pojadą Kapucyńską, al. Solidarności, pl. Bankowym, Marszałkowską, Al. Jerozolimskimi i Bracką. Linie 128 i 175 zostaną skierowane ulicami Emilii Plater, Twardą na pl. Grzybowski, a w przeciwnym kierunku z pl. Grzybowskiego pojadą przez ulice Królewską, Marszałkowską, Świętokrzyską i Emilii Plater. Autobusy linii 178 i nocnej N44 ominą utrudnienia ulicami Marszałkowską i Senatorską, a w przeciwnym kierunku Kapucyńską, al. Solidarności, pl. Bankowym i Marszałkowską.

Jak dojechać na obchody Powstania Warszawskiego 2025?

Poruszanie się między miejscami uroczystości ułatwią w piątek, 1 sierpnia, tramwaje specjalnej linii "W" i autobusy linii: 912, 922 i 970.

Zabytkowe tramwaje linii "W" będą jeździły w godzinach 14.00-19.00 z cmentarza Wolskiego ulicami: Wolską, aleją Solidarności, aleją Jana Pawła II, Prostą, Kasprzaka i ponownie Wolską.

Autobusy wyruszą sprzed Cmentarza Wojskowego na Powązkach i pojadą dalej ulicami: 912 – Powązkowską, Okopową, Towarową, Prostą, Kasprzaka i Wolską do Cmentarza Wolskiego; 922 – Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Słowackiego do stacji metra Marymont; 970 – Powązkowską, Okopową, aleją Solidarności, przez most Śląsko-Dąbrowski, Targową i Kijowską do Dworca Wschodniego.

„Uruchomione zostaną dodatkowe kursy skrócone linii 180, które dowiozą pasażerów z placu Trzech Krzyży do Cmentarza Wojskowego” – przekazał ZTM.

Linia 912 będzie kursowała od godziny 17.30 do 20.00, a pozostałe od godziny 14.30 do 21.00.

„Pracownicy punktów obsługi pasażera oraz nadzoru ruchu ZTM rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczczą okolicznościowymi koszulkami zakupionymi we współpracy ze Stowarzyszeniem Warszawa 44. W takich strojach wystąpią także kierowcy autobusów MZA, KM Łomianki, PKS Grodzisk i motorniczowie Tramwajów Warszawskich” – poinformował ZTM.