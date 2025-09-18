Co gabinet Donalda Tuska planuje zrobić do końca kadencji, a co - na razie - odpuści? Czy rząd nie ma sobie nic do zarzucenia ws. domu w Wyrykach? Jak długo będzie zamknięta granicy Polski z Białorusią. M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznika rządu Adama Szłapkę. Zapraszamy!

Rzecznik Rządu Adam Szłapka / Mikołaj Poruszek / RMF24

W piątek poznamy oficjalnie priorytety polityki rządu. Tydzień temu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy przekazał, że wśród priorytetów programowych znajdzie się m.in. kwestia związków partnerskich. Rzecznika rządu zapytamy, co gabinet Donalda Tuska planuje zrobić do końca kadencji, a co - na razie - odpuści? Porozmawiamy także o sprawie domu w Wyrykach oraz relacjach rządu z Pałacem Prezydenckim.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!



Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube:

https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.