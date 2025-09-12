Czy Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja mogą kiedyś zbudować koalicję? Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński stwierdził, że aby do tego doszło, musiałby stać się cud. Dość ostro ocenił też wizję świata lansowaną przez partię Sławomira Mentzena.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński / Rafał Guz / PAP

Kaczyński o cudzie i darwinizmie społecznym

Jeżeli nie nastąpiłby cud w postaci całkowitej zmiany poglądów, to ja takiej możliwości nie widzę - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany o ewentualną koalicję z Konfederacją w 2027 r.

Jak my, partia, która stworzyła w ogóle w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej - bo przedtem go nie było, albo był w minimalnym stopniu - ma współdziałać z partią, która przedstawia sobą idee darwinizmu społecznego, które są fatalne pod każdym względem i całkowicie anachroniczne? - pytał retorycznie były premier.

Sławomir Mentzen - jeden z liderów Konfederacji / Radek Pietruszka / PAP

Lider PiS-u dość ostro ocenił wizję świata lansowaną przez Konfederację. Jego zdaniem to są "marzenia - na ogół młodych mężczyzn, którzy chcieliby żyć w świecie, gdzie oni wszystko mogą, a wszyscy inni nie mają znaczenia".

Taki świat jest (...) kompletnie nierealny, niemożliwy do skonstruowania. Tam, gdzie są tego elementy, to przegrywa - dodał Kaczyński. Przywołał w tym kontekście przykład Chile i dyktatury Augusto Pinocheta.

Kaczyński podkreślił, że jego partii zależy na "szybkim rozwoju Polski", a "nie na tym, żeby pewna grupa mogła się bogacić i mieć wszystkich innych w nosie".

Z takim Sławomirem Mentzenem (jak teraz - przyp. red.) żadnej koalicji w moim przekonaniu być nie może. W koalicji musi być jednak jakiś element wspólny - tłumaczył były premier. Jak dodał, rozbieżności pomiędzy koalicjantami są możliwe, ale "nie może być w ten sposób, że jedni chcą ciągnąć w jedną stronę, a drudzy w drugą".

Mentzen odpowiada na słowa Kaczyńskiego

W czasie dzisiejszej konferencji Kaczyński mówił także, że po ewentualnej realizacji programu Konfederacji "polskie państwo wyleciałoby w powietrze". Do tego wątku odniósł się na platformie X Sławomir Mentzen - jeden z liderów tego ugrupowania.