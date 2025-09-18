Aż 70 procent Polaków deklaruje, że nie opuści kraju w przypadku ataku ze strony Rosji - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster. Tylko co trzeci ankietowany rozważa wyjazd z Polski w takiej sytuacji.

/ Shutterstock

Instytut Badań Pollster przeprowadził dla "Super Expressu" w dniach 10-11 września 2025 roku badanie opinii publicznej na reprezentatywnej próbie 1020 dorosłych Polaków. Respondentom zadano pytanie, czy w przypadku rosyjskiej agresji na Polskę planują wyjazd z kraju. Wyniki sondażu pokazują, że zdecydowana większość - 70 procent ankietowanych - nie zamierza opuszczać ojczyzny nawet w obliczu zagrożenia militarnego.

30 procent rozważa emigrację

Z drugiej strony, 30 procent badanych zadeklarowało, że w przypadku rosyjskiego ataku rozważyłoby wyjazd z Polski. Wynik ten pokazuje, że choć większość Polaków deklaruje przywiązanie do kraju, to znaczna część społeczeństwa bierze pod uwagę możliwość emigracji w sytuacji zagrożenia.

Wyniki sondażu pokazują, że Polacy w większości są gotowi pozostać w kraju nawet w trudnych okolicznościach. Deklaracje te mogą świadczyć o poczuciu przywiązania do ojczyzny, ale także o zaufaniu do instytucji państwowych i własnych możliwości przetrwania w sytuacji kryzysowej.