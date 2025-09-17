Kto wygrałby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę? Choć badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje na zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, to obóz Donalda Tuska miałby jednak tylko niewielką przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Z sondażu wynika również, że progu wyborczego nie przekraczają dwie partie, które są obecnie w rządzie.

Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce w badaniu, uzyskując 32,3 proc. głosów. W porównaniu z sondażem z początku września poparcie dla niej wzrosło o 5,2 pkt proc.



Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 30,7 proc. badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego również odnotowała wzrost poparcia - o 1,7 pkt proc.



Na sondażowym podium znalazła się Konfederacja z poparciem 13,8 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Zgodnie z badaniem United Surveys, do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (6,8 proc. głosów; spadek poparcia o 0,6 pkt proc.).



Oni nie weszliby do Sejmu

Zgodnie z badaniem dla WP, poza Sejmem znalazłyby się: Konfederacja Korony Polskiej (4,5 proc. poparcia, wzrost o 1,4 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3,8 proc. poparcia, spadek o 0,1 pkt proc.), Razem (1,2 proc. głosów, spadek o 2 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1 proc. poparcia, spadek o 2,4 pkt proc.).

W oparciu o kalkulacje prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wirtualna Polska wyliczyła, że podział mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: Koalicja Obywatelska - 189 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 178 mandatów, Konfederacja - 69 mandatów, Lewica - 24 mandaty.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

Jak oceniamy rządzących?

50,6 proc. Polaków negatywnie ocenia działania rządu Donalda Tuska - wynika z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Odmienne zdanie ma 28,2 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI na próbie 1000 osób w dniach 2-9 września 2025 r.