Polska i Ukraina powołają wspólną grupę operacyjną, która będzie odpowiadać za rozwój programów dronowych oraz antydronowych, a także za organizację szkoleń dla żołnierzy obu krajów. Decyzję ogłoszono po spotkaniu ministrów obrony Polski i Ukrainy w Kijowie.
Podczas czwartkowego spotkania w Kijowie ministrowie obrony Polski i Ukrainy ogłosili powstanie wspólnej grupy operacyjnej, której głównym zadaniem będzie rozwijanie programów związanych z dronami i systemami antydronowymi. W skład grupy wejdą żołnierze obu państw, a jej działalność skoncentruje się przede wszystkim na organizacji szkoleń oraz wymianie doświadczeń.
Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal podkreślił, że współpraca obejmie nie tylko szkolenia wojskowe, ale także zacieśnienie relacji pomiędzy polskimi i ukraińskimi producentami dronów oraz systemów antydronowych. Polska zamierza korzystać z doświadczenia ukraińskich partnerów, zdobytego podczas trwającego konfliktu zbrojnego.
Polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że na współpracy skorzystać mają zarówno państwowe, jak i prywatne firmy zbrojeniowe. Wspólne działania mają przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii oraz zwiększenia bezpieczeństwa obu krajów.
Podczas wizyty w Kijowie podpisano trzy porozumienia dotyczące współpracy w zakresie systemów bezzałogowych. Obejmują one nie tylko siły zbrojne, ale także instytucje badawcze, naukowe oraz przemysł zbrojeniowy. Jednym z głównych celów jest powołanie polsko-ukraińskich konsorcjów i przedsięwzięć typu joint venture, które będą zajmować się produkcją różnego rodzaju systemów bezzałogowych.
Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska od początku wojny aktywnie wspiera Ukrainę, prowadząc szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. Do tej pory przeszkolono już około 32 tysiące wojskowych zza wschodniej granicy.