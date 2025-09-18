Polska i Ukraina powołają wspólną grupę operacyjną, która będzie odpowiadać za rozwój programów dronowych oraz antydronowych, a także za organizację szkoleń dla żołnierzy obu krajów. Decyzję ogłoszono po spotkaniu ministrów obrony Polski i Ukrainy w Kijowie.

/ Vladyslav Musiienko / PAP

Podczas czwartkowego spotkania w Kijowie ministrowie obrony Polski i Ukrainy ogłosili powstanie wspólnej grupy operacyjnej, której głównym zadaniem będzie rozwijanie programów związanych z dronami i systemami antydronowymi. W skład grupy wejdą żołnierze obu państw, a jej działalność skoncentruje się przede wszystkim na organizacji szkoleń oraz wymianie doświadczeń.

Wspólne szkolenia i wsparcie dla przemysłu

Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal podkreślił, że współpraca obejmie nie tylko szkolenia wojskowe, ale także zacieśnienie relacji pomiędzy polskimi i ukraińskimi producentami dronów oraz systemów antydronowych. Polska zamierza korzystać z doświadczenia ukraińskich partnerów, zdobytego podczas trwającego konfliktu zbrojnego.

Polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że na współpracy skorzystać mają zarówno państwowe, jak i prywatne firmy zbrojeniowe. Wspólne działania mają przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii oraz zwiększenia bezpieczeństwa obu krajów.

Trzy nowe porozumienia i ambitne plany

Podczas wizyty w Kijowie podpisano trzy porozumienia dotyczące współpracy w zakresie systemów bezzałogowych. Obejmują one nie tylko siły zbrojne, ale także instytucje badawcze, naukowe oraz przemysł zbrojeniowy. Jednym z głównych celów jest powołanie polsko-ukraińskich konsorcjów i przedsięwzięć typu joint venture, które będą zajmować się produkcją różnego rodzaju systemów bezzałogowych.

Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska od początku wojny aktywnie wspiera Ukrainę, prowadząc szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. Do tej pory przeszkolono już około 32 tysiące wojskowych zza wschodniej granicy.