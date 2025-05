Czy KO uzna wynik wyborów w przypadku porażki?

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM pytał, czy Koalicja Obywatelska uzna wynik wyborów w przypadku porażki Rafała Trzaskowskiego.

Wierzę w wynik, który ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza. Jak sobie przypominam ostatnie lata, to jedyną osobą, która za każdym razem kwestionowana jak przegrywała, to był Jarosław Kaczyński. Jak Jarosław Kaczyński przegrywał, to wychodził, kwestionował, robił narady, konferencje - odpowiedział europoseł KO. Na szczęście wybory organizuje Państwowa Komisja Wyborcza, a nie Poczta Polska, czy tak Morawiecki, który dostał zarzuty - Joński przywołał sprawę wyborów kopertowych w 2020 r.

My zawsze uznawaliśmy wyniki, jeśli organizowała to Państwowa Komisja Wyborcza - spuentował Joński.

Terlikowski dociekał jednak - powołując się na pytanie od Słuchaczy - czy KO będzie próbowała usunąć Nawrockiego z urzędu prezydenckiego. Tutaj odpowiedź nie była taka oczywista.

Ludzie zdecydują, kto zostanie prezydentem na 5 lat. Aż mnie strach oblatuje, jak pomyślę, że pan Nawrocki będzie do Pałacu zapraszał tych wszystkich Wielkich Bu, tych Śledzi. Ja po prostu tylko ostrzegam - mówił Joński. Jeśli za oceanem prezydent mógł podpisać 1500 uprawnień jednego dnia, to co zrobi pan Nawrocki, jeśli wygra? Żaden z polityków PiS nie odpowie PiS za to, co robił i kradł pieniądze przez ostatnie 8 lat - powiedział polityk KO.

Co z koalicjantami KO?

Tomasz Terlikowski zapytał gościa o opublikowany dzisiaj s ondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Na najwyższe poparcie może liczyć Koalicja Obywatelska (31,1 proc.), na 2. miejscu jest PiS (27,2 proc.), trzecią pozycję utrzymuje Konfederacja, na którą chce zagłosować okrągłe 16 proc.

Trzecia Droga w ogóle wypada z parlamentu, mając 4,1 proc. poparcia. Wyobraża pan sobie koalicję KOKon - Koalicja Obywatelska, Konfederacja? Nawet ładna nazwa by była. Kokon - otorbienie - mówił dziennikarz RMF FM.

Rafał Trzaskowski powiedział, że pierwszą ustawą, którą złoży, będzie kwota wolna od podatku. Myślę, że Konfederacja będzie z tego tytułu zadowolona. Ale to jest też nasza obietnica z kampanii 15 października i z wyborów. Mamy kilka spraw wolnościowych - odparł Joński.

Dociskany w sprawie "KOKonu" odparł: Nie takie rzeczy widziałem w polityce. Bardziej chodzi o to, żeby zachować państwo prawa, żeby obronić przed populistami i ludźmi, którzy by chcieli zniszczyć rząd.

Co będzie w 2027? To są lata świetlne w polityce. Ja uważam, że te wyniki wyborów będą miały wpływ na wszystkie partie, nawet na te, które wygrają i na te, a przede wszystkim na te, co przegrają - odparł.

Dariusz Joński, europoseł PO / Marcin Suchmiel / RMF24

