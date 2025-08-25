Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że podpisał pięć kolejnych ustaw, m.in. nowelizacje Karty nauczyciela. Prezydent ogłosił także, że zawetował trzy ustawy. Nawrocki zapowiedział projekt nowelizacji kodeksu karnego ws. "symbolu banderowskiego".

Prezydent Karol Nawrocki (C), szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (P) oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki / Leszek Szymański / PAP

Karol Nawrocki podpisał dwie kolejne nowelizacje Karty nauczyciela. Zlikwidowane zostaną tzw. godziny czarnkowe. Prezydent podpisał również nowelę Prawa bankowego umożliwiającą szybkie zamknięcie tzw. "rachunków uśpionych" oraz ustawę dot. przechowywania nawozów naturalnych.

Prezydent zawetował nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa. Nie podpisał także ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Podpisał, mimo że są uwagi

Nawrocki przekazał w poniedziałek, że podpisał dwie kolejne ustawy nowelizacji Karty nauczyciela. Chodzi o likwidację tzw. godzin czarnkowych oraz zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów.

Nawrocki przekazał, że podpisał kolejne dwie ustawy, "mimo (...), że są co do tych ustaw pewne uwagi". Poinformował jednocześnie, iż uznał, że "w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym (...), warto, aby wszystkie trzy ustawy odnoszące się do Karty nauczyciela" były podpisane, "zostawiając szczegóły do dalszych dyskusji".

Nowelizacja ustawy Karta nauczyciela likwiduje od 1 września 2025 r. godziny dostępności nauczycieli. To jedna godzina tygodniowo, podczas której w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, nauczyciel został zobowiązany do "dostępności w szkole" po to, by "odpowiednio do potrzeb prowadzić konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców".

Rozwiązanie, obowiązujące od 1 września 2022 r., nazwę zawdzięcza ówczesnemu ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi, który je wprowadził. Od początku przepisowi sprzeciwiały się związki zawodowe.

Druga nowelizacja dotyczy zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Zgodnie z nowelą, od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2027 r. będzie można powierzać im zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze nie wyższym niż dziewięć godzin tygodniowo (a nie jak dotąd nie wyższym niż cztery godziny) na podstawie innej niż umowa o pracę. Chodzi m.in. o umowę-zlecenie czy umowę B2B (umowa z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

Nowela Prawa bankowego

Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego umożliwiającą szybkie zamknięcie tzw. "rachunków uśpionych" oraz ustawę dot. przechowywania nawozów naturalnych.

Pierwsza z ustaw to nowelizacja Prawa bankowego, wprowadzająca podstawę prawną w zakresie realizacji obowiązku uzyskiwania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o dacie śmierci klientów bezpośrednio z rejestru PESEL, co umożliwi szybkie zamknięcie tzw. "rachunków uśpionych" (związanych z brakiem aktywności po stronie posiadacza rachunku).

Jak stwierdził podczas konferencji prasowej w poniedziałek prezydent, daje ona możliwość spadkobiercom "sprawniejszego zarządzania w czasie tragicznej sytuacji i uruchomienia uśpionych lokat". Jest to jedna z ustaw z całego pakietu deregulacyjnego i ona powinna być korzystna, będzie w moim głębokim przekonaniu korzystna właśnie dla osób, które dzisiaj mają problem z uśpionymi lokatami - zaznaczył Nawrocki.

Druga z podpisanych ustaw wydłuża terminy na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, do czego zobowiązane są gospodarstwa rolne, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Nawrocki wskazał, że wokół tej ustawy pojawiły się "pewne kontrowersje", ale "nie przeważyły one szali po konsultacji ze środowiskami rolniczymi". Uznałem, że ta ustawa może być z dobrem dla Polski podpisana - dodał.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przechowywania nawozów naturalnych, mniejsze gospodarstwa mające do 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych dot. inwentarza) będą miały przedłużony termin do końca 2027 roku, natomiast większe, utrzymujące powyżej 20 a nie więcej niż 210 DJP - do końca 2025 roku.

Nowelizacja obu ustaw, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe limity grzywien nakładanych przez sąd miały wynosić 480 stawek dziennych (29 862 336 zł), zamiast 720 stawek (44 793 504 zł) lub 120 stawek dziennych (7 465 584 zł), zamiast 240 stawek (14 931 168 zł).

Poza tym ustawa miała zlikwidować obowiązek zgłaszania przez płatnika/inkasenta osób odpowiedzialnych za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków. Zawetowana ustawa miała także zlikwidować karę za naruszenie obowiązku dotyczącego niewyznaczenia osoby pobierającej podatki.

Nawrocki: Nie godzę się na to

Prezydent zawetował nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, obniżającą kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym.

Nie godzę się na to, aby w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa finansowe - powiedział Nawrocki na konferencji prasowej.

Nowelizacja obu ustaw, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe limity grzywien nakładanych przez sąd miały wynosić 480 stawek dziennych (29 862 336 zł), zamiast 720 stawek (44 793 504 zł) lub 120 stawek dziennych (7 465 584 zł), zamiast 240 stawek (14 931 168 zł).

Poza tym ustawa miała zlikwidować obowiązek zgłaszania przez płatnika/inkasenta osób odpowiedzialnych za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków. Zawetowana ustawa miała także zlikwidować karę za naruszenie obowiązku dotyczącego niewyznaczenia osoby pobierającej podatki.

Co z ustawą o pomocy Ukraińcom?

Prezydent poinformował w poniedziałek także, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce - powiedział prezydent.

Wcześniej, na etapie prac legislacyjnych uzależnienia wypłaty 800 plus obywatelom Ukrainy od warunku zatrudnienia bądź prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz zaostrzenia co do możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego chcieli posłowie PiS. Ich propozycja nie została przyjęta.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała przedłużenie ochrony tymczasowej udzielanej obywatelom Ukrainy, uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 r. Doprecyzowała również przesłanki do otrzymania świadczenia 800 plus, tak by wypłacane było również na dzieci, które ukończyły szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia oraz spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Nawrocki o "symbolu banderowskim"

Nawrocki zapowiedział inicjatywę legislacyjną, która w kodeksie karnym zrówna "symbol banderowski" z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi. Nawrocki powiedział na briefingu prasowym, że w prezydenckim projekcie znalazł się "zasadniczy komponent dla Polaków".

Aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości, uznaję, że powinniśmy w projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło: stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi i dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA - powiedział prezydent.

Dodał, że rozwiązania te są w interesie polskiej wspólnoty narodowej i dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, prawdy i wbrew rosyjskiej propagandzie.

Nawrocki poinformował, że prezydencki projekt zakłada, że proces przyznawania obywatelstwa będzie wydłużony z trzech do 10 lat oraz podwyższenie kary za nielegalne przekraczanie granicy do 5 lat pozbawienia wolności.