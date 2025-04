"Przede wszystkim zbieramy na funkcjonowanie partii. Trwa to od września. Systematycznie, skromnie; zbieramy mniej więcej około miliona złotych miesięcznie, ale tyle wydajemy. Nie da się odłożyć, ale spłaciliśmy kredyty, bo przecież mieliśmy 35 mln kredytu. Spłaciliśmy to nie tylko ze składek, bo część subwencji nam wypłacono" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Henryk Kowalczyk. Skarbnik Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy wspomniał też, że PiS na komitet wyborczy Karola Nawrockiego zebrał już 10 mln zł. Na kaucję dla Dariusza Mateckiego partia zbierać nie może.

Tomasz Terlikowski rozpoczął rozmowę od pytania, ilu polityków Prawa i Sprawiedliwości wybiera się do Rzymu na pogrzeb papieża Franciszka.

Przydział jest. Nie pamiętam dokładnie, ale ośmiu lub dwunastu posłów poleci na pogrzeb papieża. Prywatnie też kilka osób się wybiera, natomiast ja nie lecę - powiedział Henryk Kowalczyk.

Kolejno skarbnik PiS wypowiedział się na temat wczorajszego exposé ministra Radosława Sikorskiego.

Było ono miałkie, chociaż czasy są trudne. Nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego. Zupełnie niepotrzebne były wstawki, wtrącenia, dotyczące obecnej opozycji, czyli poprzednich rządzących. Dla bezpieczeństwa, dla polityki zagranicznej Prawo i Sprawiedliwość zrobiło bardzo dużo. Natomiast już zakończenie hasłem wyborczym Trzaskowskiego było nie na miejscu - stwierdził Kowalczyk.

Polityk wspomniał też m.in., że "wspólna armia europejska nie jest potrzebna". W tej chwili wyglądałoby to tak, że Polska by finansowała, a wszyscy by korzystali - mówił, nawiązując do przemówienia Sikorskiego.

Tomasz Terlikowski poprosił też swojego gościa o ustosunkowanie się do słów Przemysława Czarnka, który powiedział, że "Rosjanie mogą być na granicy w ciągu kilkunastu tygodni".

To możliwe, że mogą być, natomiast nie sądzę, żeby się odważyli zaatakować kraj NATO. Ja nawet powiem, że nie w ciągu kilkunastu, a kilku tygodni, ale nie uważam, żeby tak miało być. Rosja jest bardzo osłabiona wojną w Ukrainie - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Finanse PiS. Ile Jarosław Kaczyński wpłacił na kampanię Karola Nawrockiego?

Ja wpłaciłem na Karola Nawrockiego 5 tys. zł. Na partię wpłacam systematycznie - kilka tysięcy - powiedział skarbnik Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wpłacił na początku na partię 15 tys. zł, a czy wpłacił na Karola Nawrockiego, to nie wiem. Nie nadążamy z księgowaniem - poinformował.

Przede wszystkim zbieramy na funkcjonowanie partii. Trwa to od września. Systematycznie, skromnie; zbieramy mniej więcej około miliona złotych miesięcznie, ale tyle wydajemy. Nie da się odłożyć, ale spłaciliśmy kredyty, bo przecież mieliśmy 35 mln kredytu. Spłaciliśmy to nie tylko ze składek, bo część subwencji nam wypłacono - powiedział Henryk Kowalczyk.

Skarbnik PiS poinformował, że na komitet Karola Nawrockiego zebrano już 10 milionów złotych, natomiast limit na kampanię prezydencką to 24 mln 600 tys. zł.

Czy PiS dorzuci się do kaucji, po wpłaceniu której areszt może opuścić Dariusz Matecki?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o to, czy Prawo i Sprawiedliwość wesprze finansowo polityka PiS Dariusza Mateckiego, bowiem w środę Sąd Okręgowy w Warszawie zawyrokował, że polityk będzie mógł opuścić areszt za poręczeniem majątkowym w wysokości pół miliona złotych .

Matecki ma postawione sześć zarzutów dotyczących m.in. "ustawiania" konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości czy fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i otrzymania z tego tytułu nienależnego wynagrodzenia.

Pieniądze partii nie służą temu celowi. Nie wolno nam angażować pieniędzy w ten sposób - powiedział Henryk Kowalczyk.

