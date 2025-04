Czy w majówkę będzie ciepło? Jaka pogoda zapowiadana jest na długi majowy weekend? W tym roku 1 maja, a więc Święto Pracy, wypada w czwartek. Święto Konstytucji 3 Maja wypada natomiast w sobotę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w tym roku majówka będzie ciepła i słoneczna. Gdzie temperatura będzie najwyższa?

Pogoda na majówkę 2025. IMGW prognozuje, gdzie będzie ciepło; zdj. poglądowe / Shutterstock

Majówka już za pasem. Będzie to naprawdę długi, bo trwający aż 4 dni, weekend dla tych osób, które wzięły jedynie jeden dzień urlopu - 2 maja.

Jaka pogoda jest prognozowana na majówkę? Czy będzie padać? Gdzie będzie najcieplej?

IMGW podał prognozę pogody na pierwsze dni maja.

Upału nie zaznamy, ale przynajmniej nie będzie padać.

Temperatura będzie natomiast idealna na piesze wędrówki, odpoczynek na łonie natury czy uwielbiane przez Polaków majówkowe grillowanie.

Jak informują synoptycy, w czwartek, 1 maja, na zachodzie kraju maksymalna temperatura wyniesie od 20 do 22 st. C. Nad morzem będzie chłodniej, 15 st. C. Także w górach w najcieplejszym momencie dnia - 15 st. C. Umiarkowanie ciepło będzie też na Podkarpaciu - 18 st. C.

Piątek, 2 maja, zapowiada się odrobinę cieplej. Najcieplej ma być na Mazowszu - 24 st. C. Na Pomorzu 21, w zachodniej części Polski 22-23, a na południu 21-22 st. C. Najzimniej będzie w górach - 15 st. C.

Na sobotę i niedzielę IMGW nie wydał jeszcze prognozy, ale patrząc na wcześniejsze dni, nie powinniśmy się spodziewać rewolucyjnych zmian.