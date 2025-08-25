Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza jeszcze bardziej rozbudować system pomocy społecznej? Co obieca obywatelom, by przejąć rządzenie? W jaki sposób polski budżet wytrzyma tak rozbudowaną politykę wsparcia społecznego? O to m.in. zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Porozmawiamy też o tym, czy polityk zrzeknie się immunitetu, jeśli prokuratura będzie chciała postawić mu zarzuty ws. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Poruszymy także temat Konfederacji i tego, czy droga do wspólnej koalicji jest zamknięta po słowach Sławomira Mentzena pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał prezesa PiS "politycznym gangsterem". Zapytamy też o prezydenckie weta i o to, czy wierzy w realną współpracę Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim.

