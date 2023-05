Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej - Marcin Przydacz. Porozmawiamy m.in. możliwych konsekwencjach grudniowego incydentu pod Bydgoszczą, gdzie spadła rosyjska rakieta Ch-55. Pocisk przypadkowo odnaleziono dopiero pod koniec kwietnia. W czwartek w związku ze zdarzeniem szef MON Mariusz Błaszczak zarzucił szereg zaniedbań dowódcy operacyjnemu rodzajów sił zbrojnych, gen. Tomaszowi Piotrowskiemu. Kiedy o incydencie dowiedział się prezydent Andrzej Duda? Czy gen. Piotrowski i szef sztabu generalnego gen. Rajmund Andrzejczak powinni zostać odwołani? A może dymisję powinien złożyć minister Błaszczak?

Marcin Przydacz / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Szefa Biura Polityki Międzynarodowej KPRP zapytamy ponadto o planowaną na poniedziałek rozmowę prezydenta Dudy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Turcji, a także o sprawy krajowe. Czy prezydent Duda podpisze budzącą kontrowersje i wątpliwości natury konstytucyjnej ustawę, która miałaby powołać komisję weryfikacyjną do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022?

