Działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 45 proc. respondentów, źle - 44 proc., zaś 11 proc. nie ma zdania - wynika z kwietniowego badania CBOS. To jeden z niższych poziomów pozytywnych ocen od początku tej prezydentury. "Niemal całkowicie zanikła wcześniejsza przewaga opinii przychylnych nad krytycznymi" - czytamy w komentarzu sondażowni.

Karol Nawrocki

W tym samym czasie poprawiły się oceny Sejmu i Senatu.

Więcej aktualnych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

CBOS: Ocena działalności prezydenta Nawrockiego

Według badania CBOS w kwietniu - w porównaniu z poprzednim miesiącem - odsetek pozytywnych ocen działalności prezydenta Nawrockiego zmniejszył się o 5 punktów procentowych, z 50 proc. do 45 proc. Jednocześnie o 6 punktów procentowych wzrosła liczba ocen negatywnych - z 38 proc. do 44 proc.

"Tym samym niemal całkowicie zanikła wcześniejsza przewaga opinii przychylnych nad krytycznymi, oceny te obecnie praktycznie się równoważą" - wskazał CBOS w komentarzu do badania.

W sondażu widać wyraźnie podziały polityczne. Pozytywne oceny działalności prezydenta Nawrockiego najczęściej deklarowali zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (91 proc. ocen pozytywnych w tej grupie) oraz obu Konfederacji, osoby młode i w średnim wieku do 44 lat, a także osiągający niższe dochody do 2999 zł miesięcznie.

Negatywne oceny działalności prezydenta Nawrockiego częściej wyrażali zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (92 proc. ocen negatywnych w tej grupie), ankietowani w wieku ponad 65 lat i osiągający najwyższe dochody (ponad 6 tys. zł miesięcznie).

Obecnie jednak - jak zauważa CBOS - opinie o działalności głowy państwa są bardzo podzielone. "Analiza w czasie pokazuje, że po relatywnie wysokich notowaniach prezydenta w ciągu ostatniego półrocza - kiedy odsetek ocen pozytywnych utrzymywał się na poziomie 50 proc. - aktualnie obserwujemy ich spadek. Kwietniowy wynik należy do najsłabszych w całym dotychczasowym okresie jego urzędowania" - napisano w komentarzu do wyników badania.

Oceny Sejmu i Senatu w górę

Co ciekawe, kwietniowe badanie przyniosło poprawę w ocenach działalności zarówno Sejmu, jak i Senatu. W odniesieniu do Sejmu - pozytywnie oceniło izbę w kwietniu 37 proc. badanych, zaś negatywnie 48 proc., kolejne 15 proc. nie miało zdania. W porównaniu z marcem liczba wskazań pozytywnych wzrosła o 6 punktów procentowych, a negatywnych spadła o 5 punktów procentowych.

Natomiast w odniesieniu do Senatu - pozytywnie oceniło go 38 proc. badanych, 36 proc. negatywnie, zaś 26 proc. nie miało zdania. W tym przypadku, w porównaniu z marcem liczba wskazań pozytywnych przyrosła o 4 punkty procentowe, zaś negatywnych zmalała o 3 punkty procentowe.

"Zarówno w przypadku Sejmu, jak i Senatu obserwujemy powrót do notowań zbliżonych do tych rejestrowanych w listopadzie 2025 roku. Szczególnie w odniesieniu do Sejmu widoczne jest zmniejszenie dystansu między ocenami pozytywnymi a negatywnymi, co może świadczyć o poprawie jego wizerunku" - skomentował CBOS.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie 944 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL w dniach 9-19 kwietnia 2026 r.