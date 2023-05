"Mamy wzrost gospodarczy pomimo wojny i pandemii. Dochody budżetu państwa są dwa razy wyższe niż osiem lat temu. To pozwala sfinansować programy inwestycyjne dla Polaków" - tak wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker komentował w Radiu RMF24 zapowiedzi, które usłyszeliśmy w czasie weekendu na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o 800+ na dziecko, bezpłatne przejazdy autostradami i bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży oraz już dla osób, które skończyły 65 lat.

Paweł Szefernaker / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY TOMASZA WERYŃSKIEGO Z PAWŁEM SZEFERNAKEREM 7 pytań o 7:07. Gościem Paweł Szefernaker

Wiceszef MSWiA odniósł się także w Radiu RMF24 do informacji o tym, że pod Szczecinkiem na prywatnej posesji w niedzielę znaleziono fragmenty obiektu, który może przypominać balon, jaki przyleciał do Polski z kierunku Białorusi. Szukali go od soboty żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie ma potwierdzenia, że obiekt, który znaleziono pod Szczecinkiem to fragment obiektu, który nadleciał do Polski z Białorusi - zaznaczył Szefernaker.

Obietnice PiS i... co dalej?

Szefernaker zaznaczył, że o bezpłatnych przejazdach autostradami rząd PiS myślał od dawna. Mamy oszczędności na poziomie setek milionów złotych, dzięki wprowadzeniu nowego systemu e-Toll. To pozwala nam realizować takie zapowiedzi - zapewniał Paweł Szefernaker. Szczegóły zapowiadanych zmian zostaną przedstawione w najbliższych dniach przez odpowiednich ministrów. Wzrost gospodarczy i najniższe w Europie bezrobocie pozwalają na realizację obietnic zapowiadanych wczoraj. Chcemy owoce sukcesów gospodarczych przekuwać w to, że Polacy nie będą stać w kolejkach na bramkach autostradowych i nie płacić za przejazd autostradami - dodał.

Bezpłatne przejazdy? "Pierwszy krok to autostrady państwowe"

Będziemy podejmować działania, by bezpłatne przejazdy autostradami dotyczyły także prywatnych odcinków autostrad. Pierwszy krok to autostrady państwowe - zapowiedział Paweł Szefernaker. To, co usłyszeliśmy wczoraj (bezpłatne przejazdy autostradami, 800 plus, bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 65+ - przyp.) to nie tylko obietnice. My je zrealizujemy - podkreślał. Do wyborów jeszcze dużo czasu. Nasz program wykuwa się do końca. Jestem pewny, że przed nami jeszcze niejedna konwencja programowa. To nie ostatni akord - odpowiedział Paweł Szefernaker na pytanie, czy przed wyborami będą kolejne obietnice socjalne.

Sprawa rosyjskiej rakiety: "To nie jest wersja jednej osoby"

Nasi poprzednicy nie robili żadnych zakupów w obszarze obrony przeciwlotniczej. Działania, które się pojawiają w Polsce, to efekt tego, że wojna jest blisko nas. Jest namacalna - tak wiceszef MSWiA odpowiadał na pytania Tomasza Weryńskiego o rosyjską rakietę, którą znaleziono w okolicy Bydgoszczy. Wersja, którą usłyszeliśmy od ministra Błaszczaka, to nie jest wersja jednej osoby. To ustalenia kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej - odpowiadał Paweł Szefernaker na pytanie, czy wierzy w wersję, którą zaprezentował minister Mariusz Błaszczak. Wicepremier Mariusz Błaszczak w punktach przedstawił zarzuty skierowane bezpośrednio wobec generała Tomasza Piotrowskiego. Według raportu gen. Tomasz Piotrowski m.in. zignorował sygnały Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego o obecności niezidentyfikowanego obiektu w przestrzeni powietrznej Polski.

Jestem przekonany, że w sytuacji, gdy mamy wojnę za wschodnią granicą, mogą odbywać się prowokacje. Musimy podejmować decyzje z naszymi sojusznikami, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo - dodał Paweł Szefernaker. O ewentualnych dymisjach decyzje podejmować będą najważniejsze osoby w państwie - dodał.

Paweł Szefernaker skomentował także aktualny stan pomocy udzielanej przez Polskę Ukrainie. Pomagamy Ukrainie humanitarnie i wojskowo. Najtrudniejsza była zima. Potrzeby humanitarne są w okresie letnim dużo mniejsze niż w sezonie zimowym - podkreślał wiceszef MSWiA.