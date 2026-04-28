"​Jestem wzruszona. Wszyscy się cieszymy, że Andrzej jest na wolności. Modliliśmy się, walczyliśmy i doczekaliśmy się jego uwolnienia, ale były różne momenty. Myślałam, że chcą go po prostu zakatować. Warunki, w jakich przebywają więźniowie na Białorusi są niewyobrażalne " - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Irena Biernacka, działaczka Związku Polaków na Białorusi, po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Była więźniarka polityczna przyznała, że w białoruskim więzieniu była poddawana psychicznym torturom. "Nasza sprawa karna się toczy. Wywieziono nas, ale naszej sprawy nie zakończono" – stwierdziła.

