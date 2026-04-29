Pierwotnie jednak sędzia Piotr Lasyk pokazał mu żółtą kartkę, ale zmienił decyzję po informacji od arbitra VAR i obejrzeniu powtórki. W mediach na temat tej spornej sytuacji wypowiedział się m.in. były sędzia Rafał Rostkowski, który ocenił, że stołeczny klub, a przede wszystkim Rafał Augustyniak został skrzywdzony, oceniając wykluczenie obrońcy Legii z gry jako błąd sędziów.

Komisja Ligi anulowała czerwoną kartkę dla piłkarza Legii

Do podobnych wniosków doszła Komisja Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, która w opublikowanym w środę komunikacie wyjaśniła, że w tym przypadku interwencja VAR była nieprawidłowa, ponieważ nie doszło do "jednoznacznego i oczywistego błędu".

"Komisja Ligi, po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, postanowiła uwzględnić protest złożony przez Legię Warszawa w sprawie czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka w spotkaniu 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Lech Poznań - Legia Warszawa" - napisano na oficjalnej stronie ekstraklasy.

Ostatecznie Augustyniak zakończył to spotkanie bez choćby żółtej kartki, którą sędzia główny cofnął, gdy pokazywał czerwoną. Tłumaczono, że regulamin nie umożliwia organom dyscyplinarnym zmiany jednej na drugą.

Legia walczy o utrzymanie

Po 30 z 34 kolejkach Legia z dorobkiem 37 punktów zajmuje 15. miejsce w tabeli - pierwsze nad strefą spadkową. Widzew, z którym stołeczny klub zagra w piątek, ma o jeden punkt mniej. Z kolei poznański Lech jest liderem - zgromadził 52 pkt i o trzy więcej od drugiego Górnika Zabrze - i jest na dobrej drodze do obrony mistrzowskiego tytułu sprzed roku.