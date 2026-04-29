Komisja Ligi piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy anulowała czerwoną kartkę dla obrońcy Legii Warszawa Rafała Augustyniaka za faul w niedzielnym klasyku z Lechem Poznań, który "Wojskowi" przegrali aż 0:4, pogarszając swoją pozycję w tabeli na finiszu rozgrywek. Oznacza to, że podopieczny Marka Papszuna będzie mógł zagrać w piątek w meczu z Widzewem Łódź.
Ta sytuacja wzbudziła wiele kontrowersji. W 21. minucie niedzielnego starcia Lecha Poznań z Legią Warszawa przy stanie 1:0 dla "Kolejorza" Rafał Augustyniak zobaczył czerwoną kartkę, po wślizgu, który doprowadził do upadku rywala - Szweda Leo Bengtssona.