"Świadczenie wychowawcze wzrośnie do 800 złotych, zasady przyznawania się nie zmienią" – wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział po konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", że świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł, wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a także, że planowane jest zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Szefowa MRiPS odnosząc się do tych zapowiedzi przekazała na Twitterze, że program "Rodzina 500 plus" zmienił sposób patrzenia na rodzinę. To wyjątkowa inwestycja - zaznaczyła.



Przekazała, że od przyszłego roku zwiększy się kwota wsparcia, ale inne zasady przyznawania świadczenia zmianie nie ulegną. To kolejne wsparcie dla polskich rodzin - stwierdziła.



W wypowiedzi dla TVP Info minister Maląg wskazała, że "Rodzina 500 plus" jest programem powszechnym, co - jak oceniła - jest jego siłą, a zmiana wysokości świadczenia to "historyczna wiadomość".



Świadczenie wychowawcze przysługuje obecnie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.



Program Rodzina 500 plus początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.



Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci.