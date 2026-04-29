​Od rozpoczęcia wojny z Iranem pod kryptonimem "Epicka Furia" Stany Zjednoczone wydały już 25 miliardów dolarów - poinformował przedstawiciel Pentagonu podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów. Większość tej kwoty pochłonęła amunicja.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Podczas środowego przesłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, Jules Hurst - dyrektor finansowy Pentagonu - przedstawił pierwsze oficjalne dane dotyczące kosztów trwającej od końca lutego wojny z Iranem. Według jego szacunków operacja "Epicka Furia" pochłonęła już 25 miliardów dolarów. Największą część tej kwoty stanowią wydatki na amunicję. Znaczące środki przeznaczono także na naprawę i wymianę uszkodzonego sprzętu wojskowego.

Dodatkowe środki i rekordowy budżet obronny

Wojna z Iranem wymusiła na Pentagonie przygotowanie wniosku o dodatkowe środki finansowe. Jak zapowiedział Hurst, resort obrony wkrótce zwróci się do Kongresu o zatwierdzenie specjalnego pakietu, który - według wcześniejszych sugestii szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha - może wynieść nawet 200 miliardów dolarów. To osobny pakiet, niezależny od rekordowego budżetu obronnego na przyszły rok, który ma sięgnąć 1,5 biliona dolarów - o 50 procent więcej niż w roku poprzednim.

Nowe fundusze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie produkcji kluczowych rodzajów amunicji, w tym rakiet PAC-3 do systemów Patriot, pocisków SM-3 i SM-6 do tarczy przeciwrakietowej Aegis i THAAD, a także pocisków Tomahawk i Precision Strike Missile (PrSM). Według analityków podczas dotychczasowych działań wojennych USA zużyły od 30 do 50 procent swoich zapasów tych pocisków.

Skutki konfliktu i reakcje polityczne

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów sił izraelskich i amerykańskich na cele w Iranie. W odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki na Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, w tym na amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również cieśninę Ormuz, co poważnie zakłóciło eksport ropy naftowej z regionu i wpłynęło na światowe ceny surowca.

Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas przesłuchania skrytykował poprzednią administrację za przekazanie Ukrainie "setek miliardów dolarów w sprzęcie" bez odpowiedniego nadzoru, podkreślając konieczność lepszej kontroli wydatków wojskowych.

Rozejm i niepewna przyszłość

Od 8 kwietnia w regionie obowiązuje rozejm, który w ubiegłym tygodniu został przedłużony przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że nie wyznaczono daty zakończenia zawieszenia broni. Sytuacja pozostaje napięta, a przyszłość konfliktu i jego wpływ na globalne bezpieczeństwo oraz gospodarkę wciąż budzą niepokój.