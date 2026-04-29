Prokuratura w Sztokholmie poinformowała o zarekwirowaniu statku Caffa, należącego do rosyjskiej floty cieni i zatrzymanego w marcu przez szwedzkie służby na Bałtyku nieopodal Trelleborga. Armator i załoga są podejrzewani o udział w kradzieży ukraińskiego zboża.

Caffa (z lewej) w rejonie Trelleborga, marzec 2026. / JOHAN NILSSON/AFP/East News / East News

Szwedzi zatrzymali rosyjski masowiec Caffa, który jest podejrzany o udział w kradzieży ukraińskiego zboża z Krymu.

Załoga statku to głównie Rosjanie, a jednostka była w złym stanie technicznym.

Decyzję o ewentualnym przekazaniu statku Ukrainie podejmie szwedzki sąd.

Według szwedzkich mediów o pomoc prawną mogła zwrócić się w tej sprawie Ukraina.

Prokurator Hakan Larsson podkreślił w oświadczeniu, że to szwedzki sąd podejmie decyzję o tym, czy statek zostanie przekazany innemu państwu w związku z prowadzonym tam śledztwem.

Szwedzki nadawca publiczny SVT przypomniał, że masowiec Caffa, a właściwie jego armator i załoga, są podejrzani o udział w kradzieży ukraińskiego zboża z okupowanego przez Rosję Krymu.

Fałszywa bandera - statek Caffa zatrzymany

Statek został zatrzymany 6 marca przez szwedzką straż przybrzeżną na wodach terytorialnych Szwecji z innych powodów. Kapitana, obywatela Rosji, aresztowano pod zarzutem posługiwania się fałszywą banderą. Mężczyzna został wypuszczony na wolność w ubiegłym tygodniu. Ponadto, jak informowano, jednostka była w złym stanie technicznym.

Szwedzka straż przybrzeżna podawała, że licząca 11 osób załoga statku Caffa składa się w zdecydowanej większości z Rosjan. Jednostka płynęła z portu w Casablance w Maroku do Petersburga, nie miała ładunku. W przeszłości wielokrotnie cumowała w rosyjskich portach i pływała pod banderą Rosji.

Władze Szwecji w ostatnich miesiącach zajęły na swoich wodach klika statków, podejrzewając ich załogi o nieprawidłowości w dokumentacji lub zanieczyszczenie środowiska.