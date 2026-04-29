Jeszcze przed wakacjami na Bałtyku pojawią się nowe połączenia promowe oraz nowoczesne jednostki. Spółka Polsca uruchomi trasę z Gdańska do Karlshamn w Szwecji, a już wkrótce do eksploatacji wejdzie prom Bursztyn - bliźniak najnowocześniejszego obecnie Jantara. Reporterka RMF FM Anna Palamar płynęła promem Jantar Unity na trasie Świnoujście-Trelleborg, by sprawdzić, jak wygląda codzienność na pokładzie i jakie wyzwania stoją przed załogą.

Spółka Polsca uruchamia nowe połączenie promowe z Gdańska do Karlshamn w Szwecji oraz kończy budowę nowoczesnego promu Bursztyn.

Na pokładzie promu Jantar Unity głównymi pasażerami są kierowcy ciężarówek, a załadunek nawet 200 zestawów trwa około 3,5 godziny.

Kuchnia na promie serwuje tradycyjne polskie dania, a załoga dba o bezpieczeństwo i komfort podróżnych podczas rejsów na Bałtyku.

Nowe połączenia promowe na Bałtyku. Polsca stawia na rozwój floty

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego operator promów Polsca planuje uruchomienie nowej trasy z Gdańska do Karlshamn w południowej Szwecji. To kolejny krok w rozwoju połączeń promowych na Bałtyku, który ma ułatwić podróż zarówno kierowcom ciężarówek, jak i turystom. Trwają także ostatnie prace przy budowie promu Bursztyn, który już wkrótce dołączy do floty jako bliźniak najnowocześniejszego obecnie promu Jantar.

Jak w rozmowie z RMF FM informuje Paweł Pluto-Prądzyński, członek zarządu spółki Polsca, Bursztyn jest na etapie wyposażania, odbiorów końcowych i kalibracji urządzeń. W sierpniu planowane jest dokowanie i malowanie jednostki, we wrześniu próby morskie, a w październiku wejście do eksploatacji. Nowy prom początkowo będzie obsługiwał trasę Świnoujście-Trelleborg.

Na pokładzie Jantar Unity - relacja z rejsu

Reporterka RMF FM Anna Palamar miała okazję płynąć promem Jantar Unity na trasie ze Świnoujścia do Trelleborga w Szwecji. Rejs trwa około sześciu i pół godziny, jednak najważniejsze wydarzenia mają miejsce jeszcze przed wypłynięciem. Załadunek statku to kluczowy i odpowiedzialny proces, który wymaga precyzji i doświadczenia załogi.

Jak podkreśla starszy oficer Kamil Staszko, prom Jantar Unity może pomieścić nawet 7 tysięcy ton załadunku, w tym około 200 zestawów ciężarowych (ciągnik plus naczepa) oraz dodatkowo 20-30 samochodów osobowych. Załadunek trwa około 3,5 godziny i wymaga zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku nietypowych pojazdów lub ładunków.

Musimy zachować odpowiednie standardy bezpieczeństwa, odpowiednio zabezpieczyć taki ładunek, żeby podczas podróży morskiej nie uległo to wywróceniu. Jeżeli zacznie się ładunek przewracać, no to automatycznie statek może utracić stateczność. No i wiadomo, jakie są konsekwencje dalsze - tłumaczy starszy oficer.

Życie na promie - kuchnia i załoga

Na pokładzie Jantar Unity głównymi pasażerami są kierowcy samochodów ciężarowych, choć nie brakuje także turystów. Kuchnia na promie dostosowuje się do ich upodobań, serwując tradycyjne polskie dania. Głównie to mięso. Pasażerami Jantara są przede wszystkim kierowcy samochodów ciężarowych - mówi Marek Kamiński, szef kuchni na promie.

Wśród najchętniej wybieranych potraw królują żurek, gulaszowa, flaki oraz golonka, która cieszy się szczególnym zainteresowaniem pasażerów. Zawsze się pytają o golonkę, kiedy będzie. Dzisiaj akurat była golonka i byli bardzo zadowoleni - dodaje szef kuchni.

W kuchni pracuje sześć osób, a cała załoga promu liczy około 60 osób. Wspólnie dbają o sprawny przebieg rejsu, bezpieczeństwo oraz komfort podróżnych.

Bezpieczny rejs i optymalna trasa

Kiedy prom opuszcza port, załoga wykonuje precyzyjne manewry, a kapitan czuwa nad bezpieczeństwem rejsu. Jak podkreśla kapitan Adam Kowalski, warunki pogodowe podczas rejsu były bardzo dobre, a trasa Świnoujście-Trelleborg należy do najbardziej optymalnych na Bałtyku.

Prognoza jest bardzo dobra. Wiatr jest tam poniżej, poniżej powiedzmy siedmiu, ośmiu metrów na sekundę. Możecie się spodziewać łaskawego Neptuna. Trasa jest jedną z najbardziej optymalnych, jeśli chodzi o trasy promowe tutaj na Bałtyku - mówi kapitan.

Nowoczesny prom Jantar Unity rozpoczął kursy w styczniu tego roku i już teraz stanowi ważny element polskiej floty promowej. Dzięki nowym połączeniom i rozbudowie floty, podróżowanie po Bałtyku staje się coraz bardziej dostępne i komfortowe zarówno dla kierowców, jak i turystów.