Pożar odczuwalny w dużej części Holandii

Dym przemieszcza się na zachód, jest widoczny z dużej odległości i wyczuwalny w znacznej części kraju. Straż pożarna spodziewa się opanowania ognia w ciągu kilku godzin, ale dogaszanie może potrwać znacznie dłużej. W akcji gaśniczej uczestniczą dwa śmigłowce transportowe sił powietrznych, które zrzucają wodę na płomienie. Z powodu ograniczonej widoczności zamknięto autostradę A28 między ’t Harde a Wezep w obu kierunkach. Pożar powoduje utrudnienia także w ruchu lotniczym. Według kontroli ruchu lotniczego piloci pytają, czy mogą przelecieć nad dymem czy powinni go ominąć.

Co było przyczyną pożaru?

Holenderskie ministerstwo obrony potwierdziło nadawcy publicznemu NOS, że pożar na poligonie wybuchł podczas ćwiczeń. Nie ustalono jednak, czy to ćwiczenia go spowodowały. Według informacji opublikowanych przez ministerstwo, tego dnia zaplanowano m.in. strzelanie z karabinów i karabinów maszynowych, użycie armat oraz pracę z materiałami wybuchowymi.

Tego samego dnia odnotowano też pożary w rejonie Tilburga w Brabancji Północnej oraz Helden w Limburgii. Lokalne służby ostrzegają, że wysokie temperatury, silny wiatr i niska wilgotność powietrza sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia na terenie kraju.