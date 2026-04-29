Na poligonie wojskowym we wsi ’t Harde na skraju lasu Veluwe w prowincji Geldria w Holandii trwa ogromny pożar. Dym jest wyczuwalny w znacznej części kraju. Wydano alert dla kilku regionów. Nie ma informacji o poszkodowanych.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Według krajowego koordynatora ds. pożarów terenów naturalnych Edwina Koka z Holenderskiego Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego jest to "wyjątkowo duży pożar".
Wysłano alert NL-Alert dla prowincji Flevoland, północnej i wschodniej części Geldrii oraz regionów Gooi i Vechtstreek. Mieszkańcom zalecono zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji.