​KO może liczyć na 33 proc. głosów poparcia, PiS na 28 proc. - wynika z sondażu pracowni Social Changes dla Interii. Do Sejmu weszłyby jeszcze cztery ugrupowania. Które partie znalazły się poza progiem wyborczym?

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Grzegorz Braun / Shutterstock

Nowy sondaż wyborczy przetasowuje układ sił w Sejmie.

Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie dogania Koalicję Obywatelską.

Z najnowszego sondażu pracowni Social Changes wynika, że w Sejmie znalazłoby się sześć ugrupowań:

33 proc. głosów zdobyłaby KO

głosów zdobyłaby KO 28 proc. - PiS

- PiS 12 proc. - Konfederacja

- Konfederacja 9 proc. - Konfederacja Korony Polskiej

- Konfederacja Korony Polskiej 7 proc. - Nowa Lewica

- Nowa Lewica 5 proc. - Partia Razem

Nowy sondaż wyborczy. Kto poza Sejmem?

Według sondażu poniżej progu wyborczego znalazłyby się Polska 2050 oraz PSL; na każde z tych ugrupowań wskazało po 2 proc. badanych. Opcję "inne" wybrało 2 proc. ankietowanych. Autorzy badania pominęli osoby, które wskazały odpowiedź "trudno powiedzieć".

Ankietowani pytani byli też, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych. 72 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 54 proc. było "zdecydowanych", a 18 proc. - "raczej by zagłosowało".

Na wybory nie wybrałoby się 19 proc. pytanych, z czego co dziesiąty "raczej" nie wziąłby w nich udziału; 9 proc. zdecydowanie nie zagłosowałaby w wyborach. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 9 proc. badanych.

Frekwencja wyborcza mogłaby wynosić mniej więcej 67-70 proc.

"Co osobiście jest dla Ciebie teraz w Polsce problemem?"

W badaniu ankietowanych zapytano także w formie dopuszczającej wielokrotny wybór różnych opcji: co osobiście jest dla Ciebie teraz w Polsce problemem? Najwięcej, bo 57 proc. respondentów, wybrało wysokie ceny energii - prądu i gazu. Na drugim miejscu znalazł się dostęp do służby zdrowia, kolejki do lekarzy (56 proc.), a następnie drogie paliwo (45 proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się: droga żywność (43 proc.), zagrożenie wojną (43 proc.), ceny lekarstw i opieki medycznej (41 proc.), wysokie ceny nowych mieszkań i niskie zarobki (po 38 proc.) oraz niskie emerytury i renty (37 proc.).

Sondaż pracowni Social Changes został przeprowadzony w dniach 17-20 kwietnia 2026 r., metodą metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie 1090 dorosłych Polaków.