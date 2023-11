Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w środę będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk, nauczyciel i sejmowy debiutant.

Marcin Józefaciuk / Marcin Obara / PAP

Porozmawiamy z nim między innymi o tym, jakie zmiany wprowadziłby w oświacie. Co z nauczaniem religii, edukacją seksualną oraz wprowadzonym w ubiegłym roku nowym przedmiotem szkolnym, Historią i Teraźniejszością (HiT)?

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!