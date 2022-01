"Będę za tym, żeby nie odbierać immunitetu panu Marianowi Banasiowi. On jest właściwie teraz tak jak świadek koronny i powinien być chroniony" - mówiła o głosowaniu ws. odebrania immunitetu szefowi NIK w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska.

Na uwagę, że wcześniej Platforma Obywatelska dwa razy składała wniosek do prokuratury na Mariana Banasia, a teraz chce taką osobę na stanowisku szefa NIK, odpowiedziała: Platforma głośno mówiła, że nie chce pana Banasia na tym stanowisku i przypominam, że to nie Platforma mówiła, że to kryształowa postać. Był tak cały czas, że mówiono, że jest to najlepszy, najwspanialszy kandydat na to stanowisko. Dla PiS było wszystko w porządku. NIK kontroluje działania rządu przez te ostatnie lata i wyszło tak wiele nieprawidłowości, że pan Banaś stał się niebezpieczny.

Tak naprawdę Polsce szkodzi PiS. Jeżeli immunitet pana Banasia zostanie odebrany - a determinacja PiS-u jest ogromna - następnym prezesem NIK-u będzie czyściciel i będzie tuszował wszystkie sprawy, które są - dodała.

Kidawa-Błońska o Kukizie: Każdy ma prawo w życiu zrobić coś dobrego

Paweł Kukiz jest artystą, którego płyty kiedyś bardzo lubiłam słuchać. Jest politykiem, dość kontrowersyjnym, który ma kilka punktów, w których sprawie jest uparty. Ja się nie zgadzam z Pawłem Kukizem w wielu sprawach, ale każdy ma prawo w swoim życiu zrobić czasami coś dobrego - mówiła w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wicemarszałek Sejmu odniosła się do próby powołania przez opozycję sejmowej komisji śledczej ds. podsłuchów w latach 2015-2021. Jej zdaniem tylko taka komisja może wyjaśnić "afery PiS-u": Chcę poznać wszystkie afery PiS z ostatnich 6 lat i chcę, żeby one zostały wyjaśnione. Najważniejsze jest, dlaczego takie rzeczy mają miejsce w Polsce - mówiła marszałek Sejmu.

Mnie interesuje, to jak wykorzystano Pegasusa. Jestem przekonana, że myśmy nie podsłuchiwali, więc zupełnie spokojnie mogę się zgodzić, żeby zbadano te wszystkie sprawy. Gdyby coś było na rzeczy, to na pewno prokuratura znalazłaby na to dowody - dodała Kidawa-Błońska.





Robert Mazurek, RMF FM: Pani marszałek, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj głosowanie nad immunitetem Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli. Jak pani będzie głosowała?

Świadek koronny - jak pani doskonale wie - musi się najpierw zgłosić i przyznać do tego, że jest przestępcą, skruszyć się i wtedy jest człowiekiem skruszonym, który wyraża skruchę i pokutę. Nie słyszałem, żeby Marian Banaś przyznał się do popełnienia jakichś przestępstw.

To wszystko dzieje się, kiedy sytuacja i kraj jest zarządzany w sposób normalny. U nas wszystko stoi na głowie.

Tak, rzeczywiście, trudno się z panią nie zgodzić pani marszałek, że to stoi na głowie. Platforma Obywatelska dwa razy składała wniosek do prokuratury o ściganie pana Banasia. Dwa razy, bo rozumiem, że raz jakby się jakiś zawieruszył. No i co teraz? Teraz mówicie, że chcecie tego przestępcę na fotelu szefa NIK-u.

Ja także przypomnę, że Platforma mówiła, że nie chce pana Banasia na tym stanowisku i przypominam, że to nie Platforma mówiła, że to kryształowa postać.

To prawda, zamieniliście się z PiS-em cudownie miejscami.

Przepraszam bardzo, było tak cały czas, że jest najlepszy, najwspanialszy kandydat na to stanowisko. Dla PiS było wszystko w porządku dopóki... a przecież NIK kontroluje działania rządu przez te ostatnie lata i wyszło tak wiele nieprawidłowości, że pan Banaś stał się niebezpieczny.

Nie. Pani marszałek, bądźmy uczciwi. PiS zaczął krytykować Mariana Banasia po tym, jak była burza medialna, czyli jakieś trzy tygodnie po jego powołaniu. Wtedy zaczął mówić: może jednak popełniliśmy błąd, winni są jacyś inny, którzy nie poinformowali nas, kim naprawdę jest Banaś.

Właśnie, a kto powinien poinformować polski rząd, kim jest pan Banaś?

Służby specjalne, którymi rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Ja się z panią całkowicie zgadzam.

Właśnie, więc całą odpowiedzialność za to ponosi Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało większość, to zabierze immunitet panu Banasiowi...

Ale całą odpowiedzialność za powołanie ponosi Prawo i Sprawiedliwość. Tu się nie można z panią nie zgodzić pani marszałek. Tylko wy dwa razy, dwa razy składacie wniosek do prokuratury, żeby ścigała Banasia.

I co robi prokuratura wtedy, kiedy składamy wniosek? Nic nie robi.

Co robi? Ja pani powiem, co robi. Prokuratura bierze ten wniosek, bada, później dorzuca jeszcze swoje, składa do Sejmu i co robi Platforma Obywatelska? Platforma Obywatelska mówi: a nie, teraz to będziemy bronić Banasia jak niepodległości. A dlaczego? Ano dlatego, że on szkodzi PiS-owi.

Tak naprawdę Polsce szkodzi PiS. Jeżeli immunitet pana Banasia zostanie odebrany - a determinacja PiS-u jest ogromna - następnym prezesem NIK-u będzie tzw. czyściciel i będzie tuszował wszystkie sprawy, które są.

"Najważniejsze jest to, by Marian Banaś przestał być szefem Najwyższej Izby Kontroli, bo to kompromituje państwo polskie".

Ale sytuacja od tamtego czasu się zmieniła.

Tak mówił Borys Budka. Co się zmieniło? Marian Banaś przestał kompromitować państwo polskie?

Nie, PiS zaczął robić takie afery, takie nadużycia i właściwie za co się nie dotknie Najwyższa Izba Kontroli, a przecież Najwyższa Izba Kontroli to nie jest prezes Banaś, to są setki bardzo dobrych urzędników, którzy potrafią zbadać sprawę.

Nie, nie. Nikt nie mówi o tym, żeby niszczyć NIK.

Afera kopertowa, maseczki - PiS chce te sprawy zamieść pod dywan.

Pani marszałek, dobrze, a czy Marian Banaś powinien szukać przyjaciół na Białorusi? Jedzie tam ze swoim synem, którego zrobił swoim doradcą. Jedzie podczas hybrydowego ataku na granicy białorusko-polskiej.

