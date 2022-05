"Nie było żadnych sugestii i wskazań co do tego, kto mógłby zastąpić Glapińskiego. Glapiński trafił na kiepski moment dla całego świata. Podobną skalę inflacji mamy w Holandii. W Czechach czy w Słowacji mimo podnoszenia stóp procentowych też mamy kryzys. W tej chwili gdyby Glapiński został przez kogoś zastąpiony, to jego następca miałby wszelkie powody, by w razie jeszcze większej inflacji powiedzieć: to nie moja wina, to jest wina Glapińskiego. Niech w pełni poniesie odpowiedzialność. Mam nadzieję, że wyprowadzi Polskę z tej fatalnej sytuacji pieniężnej" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kukiz, lider Kukiz’15.