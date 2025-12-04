Ministerstwo Zdrowia wygasi wraz z końcem roku program "Dobry posiłek" w szpitalach. Krzysztof Bosak komentując tę decyzję powiedział, że to próba przeniesienia odpowiedzialności na szpitale. "Rząd ma nóż na gardle i będzie kłamał w różnych sprawach. Będziemy świadkami dezinformacji - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.

Ministerstwo Zdrowia wygasi wraz z końcem roku program "Dobry posiłek" w szpitalach. Chodzi o dofinansowanie posiłków, które otrzymują szpitalni pacjenci.

Resort zapewnia, że jakość jedzenia podawanego w lecznicach nie spadnie. Jest oczywiste, że jakość jest skorelowana z kierowanymi na ten cel środkami. Nie wierzę, że jakość zostanie utrzymana. Rząd ma nóż na gardle i będzie kłamał w różnych sprawach. Będziemy świadkami dezinformacji, zresztą od dawna jesteśmy - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.

Krzysztof Bosak stwierdził, że jest to próba przeniesienia odpowiedzialności na szpitale. Według niego zabieg ten jest robiony po to, "żeby mówić: proszę bardzo, daliśmy szansę, żeby ta jakość była utrzymana, szpitale się z tego nie wywiązały". Wicemarszałek dodał, że państwo roztrwoniło dziesiątki miliardów złotych w trakcie pandemii Covid-19. Już dawno mówiliśmy, że spirala rozdawnictwa skończy się katastrofą dla finansów państwa. Już w 2019 roku mówiliśmy, że spirala zapowiedzi socjalnych różnego rodzaju skończy się niewypłacalnością państwa - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Bosak zaznaczył, że podstawą funkcjonowania szpitali jest finansowanie z NFZ. Nie może być wielomiesięcznych opóźnień. To sytuacja pełzającego bankructwa - podkreślił.

Rząd powinien przestać wydawać na różne głupoty. Nie ma dnia, żeby nie wymyślili nowego wydatku czy programu - powiedział polityk. W systemie służby zdrowia powinno wprowadzić się transparentność wydatków - dodał.

"Tego brakuje w budżecie NFZ"

W Polsce w prawie żadnym sektorze nie ma długookresowego planowania wydatków. Decyzje polityczne polegające na obiecywaniu nieograniczonych świadczeń, to trzeba spróbować dokonać ile to będzie kosztowało - zaznaczył Bosak. Polityk dodał, że jego ugrupowanie było jedyną siłą, która nie poparła "Paktu dla zdrowia". Mówiliśmy, że to wprowadzanie społeczeństwa w błąd, trwonienie pieniędzy pod pretekstem pandemii - dodał polityk.

Będziemy do lat 30 spłacać obligacje i zadłużenie, musimy mówić o tym ludziom. Spłacamy dziesiątki miliardów, tego brakuje teraz w budżecie NFZ i za to ponoszą odpowiedzialność konkretni politycy, którzy powinni być wyeliminowani z polskiej polityki za bezmyślność i niezdolność prowadzenia długookresowej kalkulacji - przyznał Bosak.

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja / Marcin Suchmiel / RMF24

