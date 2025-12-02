"Premier dał zielone światło, żeby pracować nad ustawą, więc kończymy te prace (...). Myślę, że na początku roku ustawa zostanie upubliczniona dla wszystkich, a później kolejne kroki rządowe, konsultacje, rozmowy. Są naciski z różnych firm sugerujące, że to nie jest sprawiedliwy podatek" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Odniósł się w ten sposób do kwestii wprowadzenia w przyszłym roku podatku cyfrowego. "To głębsza, geopolityczna gra. To nie tylko wewnętrzna, ale i europejska, i światowa polityka, a w niej Polska, która a prawo wprowadzić podatek cyfrowy" - dodał.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica / Marcin Suchmiel / RMF24

Czy rząd wprowadzi w przyszłym roku podatek cyfrowy? Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, w Ministerstwie Cyfryzacji dobiegają końca prace nad tymi przepisami. Według nich giganci technologiczni - tacy jak Google czy Meta - byliby zobowiązani do daniny w wysokości około 3 proc. przychodów. Tomasz Terlikowski pytał o to swojego gościa.

Ja jestem kibicem tego podatku. Uważam, że podatek równościowy, który daje szanse, że pieniądze zarabiane na polskich obywatelach, tutaj zostaną, jest normalnością (…). Są naciski z różnych firm sugerujące, że to nie jest sprawiedliwy podatek (…). Nie powiem, które korporacje, ale są takie zrzeszone w różnych organizacjach. Te organizacje przychodzą i mówią: "To nie jest dobre dla Polski" (…). My mówimy o amerykańskich korporacjach, a ja mam wrażenie, że pieniędzy z podatku cyfrowego więcej będzie z innych części świata, m.in. z Azji. Opowieść o tym, że jest to podatek antyamerykański, jest fikcją (...) - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Trudne relacje z prezydentem

Prezydent zachowuje się tak, że wszędzie, gdzie widzi jakąkolwiek normalność i postęp na rynku w cyfryzacji, to blokuje. Nie wiem, czy mam miejsce na rozmowę z prezydentem. Jak prezydent będzie chciał rozmawiać, to będę rozmawiał. Ustawa, która ma wprowadzić zakaz nielegalnych treści w internecie - zanim skończyły się prace w Sejmie i w Senacie, prezydent mówi, że będzie wetował. Kryptowaluty zawetowane - stwierdził minister cyfryzacji.

Gawkowski do Nawrockiego: Zapraszam!

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM zwrócił uwagę na to, że Konfederacja oraz wyborcy Konfederacji, na których z sympatią spogląda prezydent Karol Nawrocki, chętnie korzystają z rynku kryptowalut.

Mam wrażenie, że prezydent na rynku cyfrowym się nie zna, ale próbuje udowodnić, że się zna (…). Panie prezydencie - zapraszam do Ministerstwa Cyfryzacji. Opowiemy o wszystkich ustawach, które robimy. Ja z przyjemnością pana ugoszczę - powiedział wicepremier Gawkowski.

O co pytali nasi słuchacze?

Wicepremier odpowiedział też na pytania słuchaczy RMF FM. Pierwsze dotyczyło Marka Siwca. Gość Tomasz Terlikowskiego stwierdził, że decyzja o tym, że to on będzie szefem Kancelarii Sejmu to efekt "szerokiej", a nie "krótkiej ławki" Lewicy. W Nowej Lewicy jest mieszanka ludzi bardzo młodych - będących już w rządzie - i starszych (...). Siwiec jest dobry, przydatny - powiedział Gawkowski.

Pytanie drugiego słuchacza dotyczyło tego, czy Krzysztof Gawkowski wycofa się z wyścigu o przywództwo w Nowej Lewicy, jeśli do gry wejdzie Włodzimierz Czarzasty. Powiedziałem, że będę startował na przewodniczącego (...). Na razie wiem, że zgłosiły się cztery osoby (...). Nie wiem, czy Włodek się zgłosi (...). Chcę kandydować. Ogłosiłem to roku temu tutaj, w RMF FM. Teraz jeździmy po kraju. Wybory są 14 grudnia. Decyzja zapadnie po 7, 8 grudnia po spotkaniu - stwierdził nasz gość.

Krzysztof Gawkowski wypowiadał się również m.in. na temat tego, jakie będą kroki rządu ws. małżeństw jednopłciowych po orzeczeniu TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł bowiem, że państwa członkowskie mają obowiązek respektować akty małżeńskie zawierane w UE, także jeśli dotyczą par jednopłciowych. W mojej formacji jest pełna zgoda, by wyrok implementować - powiedział polityk Nowej Lewicy. W Porannej rozmowie poruszono też temat partii Grzegorza Brauna oraz sytuacji w Ukrainie.

