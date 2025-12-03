"Jeżeli byłyby trzy medale, byłoby dobrze" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Piesiewicz przed zimowymi igrzyskami we Włoszech. Prezes PKOl mówił też o finansach komitetu, poszukiwaniu sponsorów, nagrodach dla olimpijczyków, a także planach zorganizowania igrzysk w Polsce.

Radosław Piesiewicz liczy na trzy medale Polaków Marcin Suchmiel / RMF FM

Piesiewicz: Wierzę w naszego wielkiego mistrza

Za dwa miesiące rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Na jakie sukcesy liczy Radosław Piesiewicz? Zawsze wierzę we wszystkich sportowców. Jeżeli byłyby trzy medale, byłoby bardzo dobrze - powiedział prezes PKOl.

Jak mówił, dyscypliny, w których liczy na dobre wyniki, to przede wszystkim: short track, łyżwiarstwo szybkie, snowboard i skoki. Wierzę w naszego wielkiego mistrza Kamila Stocha, bo on udowadnia, że potrafi skupić się i zrobić wszystko, by na najważniejszej imprezie zdobyć złoty medal - powiedział gość RMF FM.

Piesiewicz: Nie każdy mieści się w wiosce olimpijskiej

Szef PKOl pytany był o warunki, w jakich przebywać będą polscy sportowcy i trenerzy podczas włoskich igrzysk. Czy nie będzie narzekań? Każdy może narzekać. Nie każdy mieści się w wiosce olimpijskiej, staramy się, by hotele dla serwismenów były jak najbliżej. Jest pięć wiosek, to bardzo skomplikowana logistycznie impreza - mówił Piesiewicz.

Dom Polski zostanie ogłoszony 18 grudnia - przekazał prezes PKOl. Będzie we Włoszech, będzie duża niespodzianka. Myślę, że duża frajda dla polskich kibiców i nie tylko tych, którzy będą odwiedzali Dom Polski. To będzie coś innowacyjnego. Po raz pierwszy w historii MKOl zgodził się na taki dom organizowany przez Komitet Olimpijski - powiedział gość RMF FM.

Piesiewicz: Będą kolejne nagrody dla olimpijczyków

Prezes PKOl zapowiedział kolejne nagrody dla olimpijczyków. Zapewnił, że dotychczasowe zostały wypłacone. Oczywiście, że wypłaciliśmy. Staraliśmy się zrobić wszystko, by nagrody były wypłacone. Ci, których dzisiaj już nie ma w polskim sporcie, próbowali za wszelką cenę zrobić wszystko, by Polski Komitet Olimpijski nie wypłacił - podkreślił Piesiewicz.

To nie są tylko medaliści. Po raz pierwszy wyciągamy rękę do tych sportowców, którzy zajmą miejsca 4-8 - mówił gość RMF FM, zapowiadając nagrody dla olimpijczyków z miejsc nieco niższych niż medalowe.

Piesiewicz o stypendium dla mam-olimpijek

Po raz pierwszy stworzyliśmy program dla mam-olimpijek - pochwalił się Piesiewicz.

Jak wyjaśnił, "panie, które urodziły, a występowały na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które będą występowały w Cortinie, bądź też w Los Angeles, dostaną stypendium finansowe w wysokości pięćdziesięciu tysięcy tokenów, które są od razu sprzedawane i można wymienić na pieniądz, bądź też można zostawić inwestycyjnie".

PKOl myśli o sportowcach, PKOl myśli o sportsmenkach. PKOl stara się w tym wymiarze dbać o polski sport - zaznaczył gość RMF FM.

Piesiewicz o nazwie Centrum Olimpijskiego

Kiedy Centrum Olimpijskie PKOl będzie nosiło imię Radosława Piesiewicza - pytał jeden ze słuchaczy RMF FM. Będzie nosiło nazwę Zondacrypto Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II, tak jak PGE Stadion Narodowy Kazimierza Górskiego - mówił Piesiewicz.

Tomasz Terlikowski dopytywał, czy ta nazwa się nie "gryzie". Nie, nie gryzie się zupełnie, bo to jest komercyjna nazwa Zondacrypto Centrum Olimpijskie. Ono zawsze będzie nosiło imię Jana Pawła II - powiedział szef PKOl.

Stwierdził, że sam nie ma jeszcze kryptowalut. Ale mam zamiar się doszkolić, zobaczyć, jak to funkcjonuje - dodał.

Piesiewicz: Marian Kmita o wszystkim wiedział

Piesiewicz odpowiedział też na ostry list Mariana Kmity, wiceprezesa PKOl, który skrytykował prezesurę Piesiewicza oraz mówił o kontrowersjach wobec nowego sponsora PKOl.

Pan wiceprezes Marian Kmita odpowiadał za sprawy medialne w Polskim Komitecie Olimpijskim. Doskonale wiedział, z kim podpisujemy umowę Zondacrypto. To zostało przedstawione na prezydium zarządu i to Marian Kmita jako wiceprezes PKOl ma problem, że opowiada wszystkim, że on nie miał bladego pojęcia, z kim podpisujemy. Wszystko wiedział - powiedział szef PKOl.

Radosław Piesiewicz podkreślił, że finanse Polskiego Komitetu Olimpijskiego mają się dobrze. Nie ma żadnych zobowiązań. Jesteśmy w tej chwili już na bieżąco z płatnościami. Ostatnie pieniądze wychodzą teraz do związków sportowych i będziemy rozliczeni - powiedział.

Jak dodał, PKOl wciąż szuka nowych sponsorów. Nawet dzisiaj się udaję w podróż wieczorem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - mówił Piesiewicz.

Prowadzimy w tej chwili rozmowy z trzema podmiotami bardzo dużymi. Nie ukrywam, że to jest niesamowite, że polskie spółki z udziałem Skarbu Państwa nie chcą finansować. Udaliśmy się po to za granicę, żeby poszukiwać nowych sponsorów i udaje nam się to skutecznie robić, zdobywać finansowanie po to, żeby polscy sportowcy mieli zapewniony start na igrzyskach olimpijskich - powiedział.

Piesiewicz o igrzyskach w Polsce: Na razie to tylko słowa

Szef PKOl pytany był o koncepcję zorganizowania w Polsce igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku. Sam z prezydentem Andrzejem Dudą i ówczesnym ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem mówiłem o tej koncepcji, żeby zorganizować igrzyska olimpijskie w Polsce, ale na razie to tylko słychać słowa - mówił Piesiewicz.

Niestety, słyszymy o tym, że chcemy przebudowywać Stadion Narodowy, żeby zorganizować igrzyska olimpijskie w Warszawie, która ma najmniejszą infrastrukturę sportową w całym kraju - podkreślił szef PKOl.

Piesiewicz zaznaczył, że igrzyska nie powinny odbywać się w Warszawie. MKOl zmienił warunki gry, bo kandydaturę może składać już nie miasto-gospodarz, tylko państwo-gospodarz. A my jako Polska powinniśmy się ubiegać o organizację igrzysk olimpijskich - powiedział.

