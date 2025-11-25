Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Z politykiem porozmawiamy m.in. o wyborach na przewodniczącego Nowej Lewicy, które odbędą się 14 grudnia. Czy rozmówca Tomasza Terlikowskiego będzie ubiegał się o tę funkcję? A może największe szanse na ponowne objęcie tego stanowiska ma Włodzimierz Czarzasty? Czy jego ponowny wybór byłby policzkiem dla młodszego pokolenia polityków lewicy?

Tomasz Trela / Michał Dukaczewski / RMF FM

Czy Włodzimierz Czarzasty nie idzie za daleko, zapowiadając stosowanie "marszałkowskiego weta"? Czy Lewica zbuduje się na wzroście poparcia marszałka Sejmu? Czy Marek Siwiec był najlepszym kandydatem na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu?

Naszego gościa zapytamy także o pracę sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Kiedy pojawi się raport końcowy?

