Czy Joanna Senyszyn zazdrości Włodzimierzowi Czarzastemu fotela marszałka Sejmu? Taką tezę wysnuł w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Tomasz Trela. Nawiązał też do internetowej popularności byłej kandydatki na prezydenta.

Joanna Senyszyn na Trójmiejskim Marszu Równości / Piotr Hukalo / East News

Trela: Przez Senyszyn przemawia zazdrość

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Terlikowski przytoczył krytyczne komentarze Joanny Senyszyn dotyczące wyborów przewodniczącego Lewicy. Twierdzi ona, że z pewnością wygra je Włodzimierz Czarzasty, bo partia jest sprywatyzowana.

Przez panią profesor Senyszyn przemawia zazdrość. Ona jest w tej polityce tyle lat i nigdy nie była drugą osobą w państwie - zauważył poseł Lewicy Tomasz Trela. To jest zła cecha, żeby z zazdrością podchodzić do marszałka Włodzimierza Czarzastego - ocenił.

Wiceszef komisji śledczej ds. Pegasusa nawiązał też do internetowej popularności byłej kandydatki na prezydenta i często powtarzanego przez nią gestu podnoszenia rąk.



Można wznosić ręce, można być viralem, a można być drugą osobą w państwie, robić poważną politykę, podejmować poważne decyzje. Mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce - stwierdził Trela.

Kim jest Joanna Senyszyn?

Joanna Senyszyn jest z wykształcenia ekonomistką. Była działaczką Sojuszu Lewicy Demokratycznej i członkinią Polskiej Partii Socjalistycznej.

Senyszyn przez cztery kadencje zasiadała w Sejmie. Była też europosłanką VII kadencji.

W ostatnich wyborach prezydenckich Senyszyn uzyskała symboliczny wynik (1,09 proc.), ale zdobyła sporą popularność w sieci.