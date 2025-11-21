"Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. Strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców co najmniej dwa lata. To będą dobre dwa lata dla Polski" - powiedział w wieczornym orędziu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Przypomniał także Karolowi Nawrockiemu: "Prezydent reprezentuje, rząd rządzi".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty / Tomasz Gzell / PAP

Nowo wybrany marszałek Sejmu zaczął swoje wystąpienie od podziękowań dla swojego poprzednika. Przez równo dwa lata od 13 listopada 2023 roku tę funkcję pełnił lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Za nami ważne posiedzenie Sejmu. Nastąpiła zmiana na funkcji marszałka Sejmu. Dziękuję Szymonowi Hołowni za jego pracę - powiedział Czarzasty.

Orędzie marszałka Sejmu. "Prezydent reprezentuje, rząd rządzi"

Marszałek Sejmu zapewnił, że będzie strażnikiem praw parlamentu i demokracji.

To Konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego - wyliczał.

Zwrócił uwagę natomiast na to, że problem tkwi "nie w przepisach konstytucyjnych, tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne łamać".

Te zasady są proste: Prezydent reprezentuje, rząd rządzi - powiedział.

Podkreślił także, że postawi tamę "każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który umówiliśmy się w referendum konstytucyjnym 1997 roku".

Umów trzeba dotrzymywać. Polska historia pokazuje, że nasz naród nie akceptuje modelu rządów, w którym cała władza skupia się w rękach jednego człowieka. Jestem marszałkiem wybranym przez posłanki i posłów koalicji 15 października. Jestem politykiem Lewicy. Będę działał w imieniu tej koalicji. W imieniu 11 milionów wyborców, którzy powierzyli tej koalicji władzę. Dobra współpraca z rządem będzie jednym z moich głównych celów - zadeklarował Włodzimierz Czarzasty.

Zapewnił naród w piątkowym orędziu, że będzie stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa.

Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli. Możecie się państwo spodziewać po mnie powagi, odpowiedzialności, spokoju i przewidywalności. Będę współpracował ze wszystkimi parlamentarzystkami i parlamentarzystami. Gabinet marszałka będzie otwarty na każdą dyskusję. Dyskusję prowadzoną w gabinecie sejmowym i na sali sejmowej. Dającą stabilizację i nie wprowadzająca politycznego rozedrgania - oznajmił.

Ważna deklaracja Włodzimierza Czarzastego

Marszałek Sejmu zadeklarował także, że będzie wspierał "Sejm tolerancyjny, otwarty na różne środowiska, wymianę poglądów i dyskusję na trudne tematy".

Będę bronił obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO, które są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i spokojnych dwóch lat demokratycznych rządów, które będą dobre dla Polski - podsumował.