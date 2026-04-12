Czy niedzielne wybory na Węgrzech zakończą erę Viktora Orbana i jak ewentualna zmiana władzy w Budapeszcie wpłynie na relacje z Warszawą? O sondażach dających przewagę opozycyjnej partii TISZA oraz o przyszłości współpracy polsko-węgierskiej porozmawiamy z Dariuszem Jońskim z Koalicji Obywatelskiej w Porannej rozmowie w RMF FM. Europoseł do studia przyjedzie prosto z Budapesztu.

Dariusz Joński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Zapytamy o scenariusze po głosowaniu na Węgrzech oraz o znaczenie wizyty wiceprezydenta USA J.D. Vance’a w Budapeszcie w ostatniej fazie kampanii. W programie także temat sobotniego posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej - kto wejdzie w skład nowego zarządu partii i jakie zadania staną przed nowymi wiceprzewodniczącymi Koalicji Obywatelskiej. Czy KO rozpoczyna kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi?

Poruszymy również kwestię sporu o Trybunał Konstytucyjny. Czy ślubowanie złożone w Sejmie bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego jest skuteczne? Zapytamy o status sędziów, których prezes Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania, oraz o to, czy rządowy "plan B" rzeczywiście pozwoli na odblokowanie prac Trybunału.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.