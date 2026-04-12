Marie-Louise Eta została pierwszą kobietą na stanowisku głównego trenera w klubie Bundeslidze. Do końca sezonu poprowadzi Union Berlin, który zwolnił Steffena Baumgarta.

Union Berlin po porażce z Heidenheim 1:3 rozstał się z trenerem Steffenem Baumgartem.

Do końca sezonu nową trenerką zespołu została Marie-Louise Eta - to pierwsza kobieta w historii jako główna trenerka męskiej drużyny w Bundeslidze.

Union Berlin, który przegrał w sobotę z ostatnim w tabeli Heidenheim 1:3, rozstał się z trenerem Steffenem Baumgartem - ogłosił w nocy klub Bundesligi.

Dwa zwycięstwa w czternastu meczach od przerwy zimowej i występy w ostatnich tygodniach nie dają pewności, że uda nam się odwrócić sytuację w obecnym składzie. Dlatego postanowiliśmy zacząć od nowa. Cieszę się, że Marie-Louise Eta zgodziła się tymczasowo objąć to stanowisko, zanim latem, zgodnie z planem, zostanie trenerką pierwszej drużyny kobiet - wyjaśnił Horst Heldt, dyrektor zarządzający ds. męskiego futbolu w Unionie.

Eta będzie pierwszą kobietą, która przejmie męską drużynę Bundesligi w roli szkoleniowca głównego. Dla 34-letniej trenerki (ostatnio prowadziła zespół Unionu do lat 19) to nie będzie jednak całkiem nowe wyzwanie. Pełniła już bowiem funkcję asystentki trenera klubu z Berlina podczas walki o utrzymanie w maju 2024 roku.

Piłkarze Unionu zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów.