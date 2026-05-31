Na greckiej wyspie Kastellorizo odkryto nowy gatunek świerszcza jaskiniowego. Naukowcy nazwali go na cześć Balroga, demona ognia z „Władcy Pierścieni”.

Na greckiej wyspie Kastellorizo odkryto nowy gatunek świerszcza jaskiniowego / „Journal of Orthoptera Research” /

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Kastelorizo to niewielka grecka wyspa, położona zaledwie 3 kilometry od południowych wybrzeży Turcji. To tam naukowcy znaleźli nieznanego wcześniej owada, który żyje w sieci sztucznych tuneli, wydrążonych przez człowieka.

Na łamach "Journal of Orthoptera Research" naukowcy relacjonują, że nowy gatunek, który odkryli, należy do świerszczy jaskiniowych z rodzaju Dolichopoda, zamieszkujących ciemne, wilgotne środowiska, takie jak jaskinie, szczeliny i przestrzenie podziemne w południowej Europie i wschodniej części Morza Śródziemnego. Ich izolowane populacje często ewoluują w odrębne gatunki na wyspach lub w systemach jaskiń.

Nazwa gatunkowa odkrytych świerszczy - "balrogi" - została zainspirowana Balrogiem, demonem ognia z "Władcy Pierścieni" J.R.R. Tolkiena. U Tolkiena Balrog to starożytna istota ukryta głęboko pod górami, wyłaniająca się z ciemności. Nowo odkryty świerszcz również od niepamiętnych czasów pozostawał nieznany i żył bez światła.

U Tolkiena Balrog zostaje ujawniony dopiero po tym, jak krasnoludy "zapuściły się zbyt głęboko". Dolichopoda balrogi został odkryty na Kastellorizo w wyniku wykopalisk na Górze Vigla. W przeciwieństwie do tolkienowskiego Balroga, świerszcze są nieszkodliwe.

Odkrycia dotyczące bioróżnorodności nie ograniczają się do odległych lasów tropikalnych czy głębokich oceanów. Nawet znane krajobrazy i struktury stworzone przez człowieka mogą być siedliskiem gatunków, które pozostawały niezauważone - podkreśla kierujący badaniami Konstantinos Kalaentzis.