​Wygląda na to, że Kreml nie przestrzega wprowadzonego na czas święta prawosławnej Wielkanocy zawieszenia broni. Ukraiński sztab generalny poinformował w niedzielę, że siły rosyjskie w tym czasie dokonały już 2299 naruszeń rozejmu. Jest też odpowiedź Rosji.

Prezydent Rosji Władimir Putin i mer Moskwy Siergiej Sobianin podczas prawosławnego nabożeństwa wielkanocnego / Alexander Zemlianichenko / PAP/EPA

We wpisie na Facebooku sztab generalny sprecyzował, że od czasu wejścia w życie zawieszenia broni, czyli od godz. 16.00 czasu kijowskiego (15.00 czasu polskiego) w sobotę do godz. 7.00 czasu kijowskiego (6.00 czasu polskiego) w niedzielę, odnotowano 28 akcji szturmowych przeciwnika, 479 ostrzałów przez wroga, 747 ataków dronami typu kamikaze oraz 1045 ataków dronami typu FPV. Nie odnotowano ataków rakietami, bombami kierowanymi ani bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed.

Moskwa odpiera zarzuty Kijowa

Rosyjskie ministerstwo obrony zarzuciło tymczasem wojskom ukraińskim, że to one od momentu wejścia w życie zawieszenia broni do godz. 8.00 czasu moskiewskiego (7.00 czasu polskiego) w niedzielę dokonały 1971 jego naruszeń.

Ogłoszony w czwartek przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina rozejm ma obowiązywać do końca dnia w niedzielę, czyli łącznie przez 32 godziny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w sobotę nagraniu wideo poinformował, że strona ukraińska przekazała Rosji propozycję, by rozejm zawarty na czas Wielkanocy obowiązywał również po świętach. Wcześniej w sobotę ostrzegł jednak, że armia ukraińska będzie odpowiadać "symetrycznie" na każde naruszenie rozejmu przez Rosji.