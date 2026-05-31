​Białoruskie organizacje opozycyjne ustaliły miejsce bazowania pocisków balistycznych Oriesznik na terytorium Białorusi - poinformował ukraiński portal Militarnyj. Ustalono, że jest nim lotnisko w pobliżu miasta Krzyczew na wschodzie kraju.

Przywódcy Rosj i Białorusi podczas obchodów Dnia Zwycięstwa w Moskwie

Jak wynika z ustaleń opozycji, transport elementów zestawu Oriesznik miał zostać zrealizowany między 20 a 29 grudnia 2025 roku z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim w Rosji do stacji w mieście Krzyczew na Białorusi.

Pociąg miał składać się z 54 wagonów, w których przewożono zarówno personel jak i sprzęt wojskowy, w tym także materiały oznaczone w dokumentacji jako ładunki wybuchowe.

Ładunek przewieziony pociągiem został dostarczony na lotnisko wojskowe Krzyczew-6. Od grudnia 2025 roku do połowy maja 2026 roku nie były realizowane kolejne transporty tego rodzaju - wynika z informacji opozycyjnego Stowarzyszenia Kolejarzy Białorusi.

Łukaszenka ogłasza "dyżur bojowy" Oriesznika na Białorusi

Nie jest jasne, czy na Białoruś trafiły wyrzutnie i pociski czy jedynie sprzęt pomocniczy, używany do obsługi zestawu rakietowego. Władze Białorusi zapowiedziały rozmieszczenie rosyjskich pocisków balistycznych średniego zasięgu Oriesznik na swoim terytorium we wrześniu 2025 roku.

W grudniu 2025 r. autorytarny przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka ogłosił, że zestaw Oriesznik rozpoczął dyżur bojowy na terytorium kraju w odpowiedzi na "współczesne zagrożenia w regionie".

Oriesznik to rosyjski zestaw rakietowy średniego zasięgu, będący prawdopodobnie modyfikacją pocisku RS-26 Rubież, opracowanego po 2012 roku, zdolnego atakować cele w odległości 5-5,5 tys. km. Dotychczas siły zbrojne Rosji trzykrotnie użyły tego pocisku przeciwko Ukrainie, ostatnio w drugiej połowie maja, kiedy jednej lub dwóch rakiet użyto do ataku na obwód kijowski.