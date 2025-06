Czy Koalicja Obywatelska naciska na marszałka Hołownię, by zablokował zaprzysiężenie Karola Nawrockiego? Jaki był rok szkolny 2024/2025 według minister edukacji? Jakie zmiany czekają szkołę w kolejnych miesiącach? Czy KO poprze pomysł PSL, by znieść ograniczenie kadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta Barbarę Nowacką, minister edukacji z Koalicji Obywatelskiej w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy!